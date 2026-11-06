Özgür Özel, BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu\'na 132 ülkeden destek istedi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, BM üyesi ülkelerin sol, sosyal demokrat ve sosyalist liderlerine mektup göndererek, BM Genel Sekreterliği'ne aday olan Feridun Sinirlioğlu'na destek istedi.

YENİ Parti'den yapılan açıklamaya göre Özel, aralarında hükümet ve hükümet ortağı partilerin de bulunduğu, BM üyesi sol, sosyal demokrat ve sosyalist parti liderlerine mektup göndererek, Türkiye'nin, BM Genel Sekreter adayı AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu için destek istedi. Özel'in 132 ülkedeki isimlere gönderdiği mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi YENİ Parti adına, Türkiye'nin 30 Ekim 2026'daki resmi adaylık başvurusunun ardından, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığına desteğimizi ifade etmek istiyorum. Bir sonraki Genel Sekreter'in seçiminin iç siyasi bölünmelerin üzerinde olması gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. Desteğimiz, Sinirlioğlu'nun geniş diplomatik deneyimine, uluslararası itibarına ve BM'nin tüm üye devletlere bağımsız, tarafsız biçimde hizmet etmesi yönündeki vizyonuna dayanmaktadır. Çok taraflılığın baskı altında olduğu ve BM'nin derin sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, onun liderliği kuruma duyulan güvenin yeniden tesisi açısından hayati olacaktır. Dört on yılı aşkın diplomatik kariyeri boyunca, Dışişleri Bakanlığı, BM Daimi Temsilciliği görevleri dahil, Sinirlioğlu karmaşık uluslararası ayrılıklar arasında iletişim kurabilme kapasitesini göstermiştir. Aralık 2024'te AGİT Genel Sekreteri olarak, 57 katılımcı devletin desteğiyle ve oy birliğiyle atanması, bu deneyimin özellikle anlamlı bir göstergesidir.

"SOSYAL DEMOKRAT AİLEMİZİN DEĞERLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR"

Çok Taraflılığın Korunması ve Köprülerin Kurulması başlıklı vizyonu, çatışma önleme, arabuluculuk ve barış inşasını uluslararası iş birliğinin merkezine yerleştirmektedir. Aynı zamanda kalıcı barışın; yoksulluk, eşitsizlik, ekonomik ve dijital uçurumlar, iklim değişikliği ile kadınların, kız çocuklarının ve gençlerin karşılaştığı eşitsiz fırsatlar ele alınmadan sağlanamayacağını da kabul etmektedir. Vizyon belgesi, daha etkili, daha şeffaf ve daha kapsayıcı bir BM için somut bir yol haritası sunmakta ve çatışma ile eşitsizliğin kök nedenlerini ele almaktadır. Bu öncelikler, sosyal demokrat ailemizin değerleriyle doğrudan örtüşmektedir.

Demokrasinin, sosyal adaletin, insan onurunun ve barışın birbirinden ayrılamaz olduğuna ve çok taraflı kurumların bu ilkeleri insanların yaşamlarında gerçek iyileşmelere dönüştürebilmesi gerektiğine ikna olmuş durumdayız. Bu nedenle sizleri, Sinirlioğlu'nun adaylığını değerlendirmeye ve ona desteğinizi sunmaya davet ediyoruz. Özellikle kendi hükümetlerinizle de tavsiye kararı alma sürecinde belirleyici olacak Güvenlik Konseyi'nde temsil edilenlerle iletişim kurmanızı memnuniyetle karşılarız. Dayanışmanız ve dostluğunuz için teşekkür ederiz. Demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı barışçıl bir uluslararası düzen yönündeki ortak çalışmamızı sürdürmeyi ve bu değerleri temsil eden bir Genel Sekreter tarafından yönetilen bir BM için sizlerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."