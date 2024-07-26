Özgür Özel: Yandaş şirketlerin vergi borcu silinirken emekliye yapılan zamın maliyeti 33 milyar lira

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Haber: NİSANUR YILDIRIM - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(BURSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde; "Geçen sene yandaş şirketlerin 660 milyar lira vergi borcunu sildiler. Emekliye son yapılan zam, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya getirmenin maliyeti 33 milyar. Yani zorla emekliye verdiği şu kadarcık zam, 33 milyar lira, yandaş şirketlerden sildiği verginin 20'de biri. 'Emeklilere asgari ücret verelim' diyoruz. Verse 100 milyar para lazım. 'Size para bulamam' diyor, emekliyi aç bırakıyor. Ama 6 katını yandaş şirketlerden siliyor" dedi.

Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti ve Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den bilgi aldı. Özel, ziyaretin ardından belediye bahçesinde bulunan yurttaşlara seslendi. Özel, "Bursa'da elimizdeki 3 belediyeyi tekrar kazandık, demek ki CHP'nin belediyecilik hizmetlerinin orada devam etmesi isteniyordu. Ama yeni belediyeler ve büyükşehiri kazandık. Bu CHP'nin dürüst, temiz, çalışkan, şeffaf, hesap verebilir, rantçıları değil halkı gözeten belediyecilik anlayışının Bursa'da özlendiğini, Mustafa Bozbey'in Nilüfer'de yaptığı efsane hizmetlerin il genelinde talep edildiğini gösteriyor" diye konuştu.

"Bozbey'in 100 günde yaptıklarını takdir ediyorum"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yapılan çalışmalarla ilgili kendisine bir sunum yaptığını söyleyen Özel, şöyle konuştu:

"Sunumun ilk başında, ilk oturumda Bursa'da su ücretlerine yüzde 25 indirim yaparak başladığını söyledi. Bu önemli bir hizmetti. Hele hele elektrik fiyatları almış başını gitmişken, şu an da elektrik üretimi su dağıtımı için çok çok önemli bir girdiyken, yüzde 25 indirim inanılmaz bir indirimdir. Bunun yanında emeklilere bayramda verdiği destek çeklerini ve cadde ve bulvarlardaki otoparkları tamamen ücretsiz hale getirmesini, kendisi söylemedi ama Bursa basınından takip etmiştim. 2 lüks makam aracını satıp, yerine toplu taşımaya araçlar kazandırmasını, toplu taşımayı 24 saat kesintisiz hale getirmesini Bursa'nın deniz kıyısındaki deniz taşımacılığı hizmetlerini başlatmasını, özellikle halkın denize, kuma, plaja erişiminin önündeki engelleri kaldıran 'Halk Plajı' uygulaması gibi her bir tanesini 100 güne sığdırmış olmasını, bu işleri katılımcı belediyecilik anlayışı ile yapmasını, sivil toplumu kucaklamasını ayrı ayrı takdir ediyorum. Kendisinin şahsında CHP grubuna hem de diğer partilerden seçilen Bursa'ya hizmet etmek için görevlendirilmiş tüm belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum.

"Tüm Bursalılara meydan okumadır"

Biraz önceki sunumda 4.5 milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük. Bunun çok önemli bir kısmının SGK olduğunu ve devir alındıktan sonra SGK'ların ödendiğini ama geçmiş yönetimden kalan 3.5 milyara yakın SGK borcunun bugün bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük. AK Parti yıllardır yapmadığını yapıyor, bu kadar krizin içinde, belediyeler borç batağının içindeyken, kendi yönetimindeyken SGK borcunu almamış, şimdi Bozbey'e diyor ki gel bütün SGK borçlarını faizleri ile öde, 'ödemezsen İller Bankası'ndan gelen paraya el koyarım' diyor. Yani şunu söylüyor; 'Sen hızlı başladın, çok iş yapıyorsun. Yüzde 47 ile seçildin, bu iş yüzde 60'a, 70'e gider. Sen böyle yaparsan, genel seçimlerden de partine çok katkın olur. Bunun için Bursa'ya hizmet etmeni engelliyorum. Paralarına el koyuyorum.' Bu Mustafa Bozbey'e değil, oy veren vermeyen bütün Bursalılara meydan okumadır. Bursa Belediyesi'ni kaybetmenin hazımsızlığı içinde Bursa'da her görüşten insana fatura çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz.

Geçen sene yandaş şirketlerin 660 milyar lira vergi borcunu sildiler. Emekliye son yapılan zam, 10 bin liradan 12 bin 500 liraya getirmenin maliyeti 33 milyar. Yani, zor zahmet, zorla emekliye verdiği şu kadarcık zam 33 milyar lira, yandaş şirketlerden sildiği verginin 20'de biri. 'Emeklilere asgari ücret verelim' diyoruz. Verse 100 milyar para lazım. 33'ün üstüne 65-70 milyar para lazım. 'Size para bulamam' diyor, emekliyi aç bırakıyor, yoksul bırakıyor. Ama 6 katını yandaş şirketlerden siliyor.

"Millete kafa tutmayacaksın"

81 ildeki bütün belediyelerin toplam borcu 96 milyar TL ama şunu unutmayın ki yandaş şirketlerden affettiği vergi 660 milyar TL. Yani onlardan kesmeyip, onlardan 660 milyar lirayı tahsil etse bu belediyelerden hiç para kesmeyebilir. Hatta 5 katını yollar, en iyi hizmetleri halkın almasını sağlayabilirdi. Bunları yapmıyorlar. Niyet kötü. Para yoksa Kolin'e, Limak'a, Beşli Çete'ye, yandaşlara, Cengiz'e nasıl buluyorsun? Holding olunca, Cengiz Holding'e para var. Bursa'da havlucu Cengiz ağabeye gelince para yok. Yok öyle yağma. Olmaz böyle bir şey. Mesele kriz mıriz değil, mesele çalıştırmamak. Mesele cezalandırmak, mesele kafa tutmak. Ama millete kafa tutmayacaksın."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve beraberindekiler daha sonra Ulucami'ye geçerek Cuma namazını kıldı. Namaz çıkışında yurttaşlara aşure ikramında bulunan Özel, ardından esnafı ziyaret ederek sohbet etti.