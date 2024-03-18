CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere Hitaben Konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere hitaben "Size para yok diyor Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta emekliler size yok, yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok. Bundan sonrasını Tayyip Erdoğan düşünsün. Gücünüzün farkında olun. 16,5 milyon emekli var. Siz isterseniz, her istediğinizi alırsınız. Burada kardeşiniz, evladınız var. Size şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerinde muhalefete güç verin. CHP'ye güç verin emeklinin hakkını hep birlikte söke söke alacağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Antalya Alanya'da düzenlediği mitingde konuştu. Özel, özetle şöyle konuştu:
"Alanya bir süredir sosyal belediyecilikten mahrum. Belediyeyi yönetenler ne buldularsa sattılar. Her metrekareyi birilerine peşkeş çektiler. Maalesef bu kadar satıp, bu kadar para kazanıp partilerinin ve ittifaklarının finansmanını, onların zenginlerini düşündüler. Antalya ve Alanya'yı düşünmediler. Alanya'da bir Alanya ittifakını kuruyoruz. Bundan sonra Osman Başkan'ı seçtiğinizde başta Antalya Büyükşehir olmak üzere büyükşehirlerimizin eli Osman Başkan'ın bir omzunda. Sağ omzunda Muhittin Böcek. Sol omzunda Genel Başkan Özgür Özel. Birimizin eli bir omzunda, birimizin eli bir omzunda. Arkasında değiliz, yanındayız. Alanya ile beraberiz. Seçin onu, açın Alanya'nın önünü. Dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyorsunuz ama hak ettiğiniz gibi yönetilmiyorsunuz. Bundan sonra Osman Başkanım ile beraber Muhittin Başkanım bu kenti size yakışır şekilde yönetecekler.
"HANS'IN GELİP TATİL YAPTIĞI YERE HASAN'IN TELEVİZYONDAN BİLE BAKAMADIĞI BU DÜZENE LANET OLSUN"
Alanya'da kim zordaysa onun yanındayız. Elbette turizmci zorda. Banka borçları 10 milyar dolar olmuş. Otellerin yüzde 70'i ipotekli. Bu bölgede kış turizminin bir şekilde canlandırılması, yazın çalışan emekçilerimizin 12 ay maaş alacak şekilde istihdam edilmeleri önemli. Artan maliyetlere karşı tedbir alınmak durumunda. Yerli turist zorda. Yerli turist eskiden buralarda bir yazlık edinmediyse, 2 göz bir oda edinmediyse buralara gelmesi imkansız. Hatta olacak iş değil de mesele emekli Hasan Amca burada gelip bir hafta tatil yapmak istese fiyat 115 bin lira. Hasan Amca'ya verilen yıllık emekli maaşı 120 bin lira. Öyle bir noktadayız ki, Türkiye Cumhuriyeti emeklisi Hasan Amca'ya kendi memleketinde bir hafta tatil yapacağı para bir yıllık maaş diye veriliyor. Ama Alman hükümeti aynı yaştaki Hans'ı al diyor parayı, koyuyor cebine git tatilini yap diyor. Hans'ın gelip tatil yaptığı yere Hasan'ın televizyondan bile bakamadığı bu düzene lanet olsun, yazıklar olsun.
Size para yok diyor Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ta emekliler size yok, yok diyen Tayyip Erdoğan'a oy var mı? Yok. Bundan sonrasını Tayyip Erdoğan düşünsün. Gücünüzün farkında olun. 16,5 milyon emekli var. Siz isterseniz, her istediğinizi alırsınız. Burada kardeşiniz, evladınız var. Size şunu söylüyorum. 31 Mart seçimlerinde muhalefete güç verin. CHP'ye güç verin emeklinin hakkını hep birlikte söke söke alacağız.
"ÖĞRETMENLERİ SANA EZDİRMEYİZ"
Bir başka taraftan, şunu hep beraber görüyoruz. Her gün atanamayan öğretmen tartışması var. Bir kere bu atanamayan lafını Tayyip Erdoğan uydurdu. Atanamayan öğretmen diye bir şey yok, öğretmenin ne kusuru var da atanamıyor. Ama senin mülakatın, senin partizanlığın, senin insan ayırman, kul hakkı yemen yüzünden 1 milyon öğretmen atanmadan evlerinde oturuyor, başka işlerde çalışıyor. Biz bütün öğretmenlerimizin arkasındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmenin dediği gibi öğretmenleri mebus maaşından az vermeyin demiş, sen hepsini aç biilaç süründürüyorsun. Öğretmenleri sana ezdirmeyiz. Karıncanın kardeşi var, o da CHP'dir."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Emeklilere Hitaben Konuştu - Son Dakika
Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili süreci dikkatlice takip ettiklerini belirterek, hiç kimsenin Trabzon şehrini, Trabzonspor Kulübü'nü ve Trabzonspor'un şerefli taraftarını olayların önüne meze etmeye kalkışmamasına izin vermeyeceklerini vurguladı.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.
16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlanırken Kadınlarda Türkiye 85 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci olurken, ikinci Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci, Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu. Kadınlarda serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının hukuk devletinde önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak, adaletin tecellisinin tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Edremit Devlet Hastanesi müdür yardımcısı Muhammet A'nın evinin bulunduğu Kadıköy Mahallesi'nde bir kişi darbedildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından İ.E, O.T, S.T. ve T.A'yı gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Bandırma-Karacabey karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kamyonetin şarampole girmesi sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise ağır yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu. İçmeler'i turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, altyapı sorunlarını çözeceklerini ve marka çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' ile '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü' vesilesiyle anma programı düzenlendi. Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen anma programına Abuja Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı İmdat Karakoç, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Alanyaspor - Kayserispor maçında gol iptal edilirken, Beşiktaş - Antalyaspor maçında ise penaltı kararları verildi. Adana Demirspor - Sivasspor maçında ise Sivasspor lehine faul kararı verildi.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?