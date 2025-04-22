Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı: Meclis'i Yeniden Güçlendirmek Hepimizin Tarihsel Sorumluluğudur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı: Meclis'i Yeniden Güçlendirmek Hepimizin Tarihsel Sorumluluğudur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır. Bu makamı yeniden güçlendirmek, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve halkın sözünü yeniden hâkim kılmak, hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadesini kullandı.

22.04.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır. Bu makamı yeniden güçlendirmek, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve halkın sözünü yeniden hakim kılmak, hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, "105 yıl önce, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Bu büyük Meclis, yalnızca bağımsızlık mücadelemizi yönetmekle kalmamış, aynı zamanda milletin iradesini yansıtan ve o iradeye göre şekillenen cumhuriyetimizin temellerini atmıştır" dedi. Özel, şunları kaydetti:

"19 Mart darbe girişimini püskürten iradesi, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır"

"Kurtuluş mücadelesi verdiğimiz o sıkıntılı günlerde, milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtarmış, 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren ise milletimiz kendi kaderini tayin edebileceği hak ve imkanlara kavuşmuştur. Demokrasimiz yıllar içinde pek çok kez antidemokratik girişimlerle, darbelerle kesintilere uğratılmış olsa da her defasında milletimiz, iradesine sahip çıkmış ve cumhuriyetle gelen haklarını muhafaza etmiştir. Ancak kamu gücünü elinde bulunduran muktedirlerinin, demokrasimize yönelik saldırıları hala devam etmektedir. Bu kapsamda, 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimi, siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçen antidemokratik girişimlerin son halkası olmuştur. Ancak milletimizin bu darbeyi püskürten iradesi, tarih sayfalarına altın harflerle yazılmıştır.

"Hukuku ve demokrasiyi hakim kılıncaya dek çalışacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü darbeyi, her türlü vesayeti ve gücünü milletten almayan her türlü yönetim anlayışını reddetmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik, hiçbir suretle hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz' sözünü ilke edinerek, milletin üzerinde hiçbir güç tanımadan, yolumuza devam etmekte kararlıyız. Ne yazık ki bugün Meclisimizin yetkileri törpülenmiş, itibarı zedelenmiştir. Meclis, milletin egemenliğinin yegane temsil makamıdır. Bu makamı yeniden güçlendirmek, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis etmek ve halkın sözünü yeniden hakim kılmak, hepimizin tarihsel sorumluluğudur. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla, ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, tüm alanlarda ve tüm mekanlarda yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, Birinci Meclis'in tüm kahraman üyelerini ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ulusal egemenliğimizin yılmaz savunucusu tüm yurttaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Özgür Özel, 23 Nisan, Güncel, Hakim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı: Meclis'i Yeniden Güçlendirmek Hepimizin Tarihsel Sorumluluğudur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
ABD’de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi ABD'de kalkışa hazırlanan uçağın motoru alev aldı: 282 yolcu tahliye edildi
İki ilde köpek balığı paniği Tekneye saldırdı İki ilde köpek balığı paniği! Tekneye saldırdı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu
Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde

22:34 Konyaspor’u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Konyaspor'u 5-1 yenen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
20:41 Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor İlk adres Suudi Arabistan Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan
19:55 Nevzat Bahtiyar’ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi
17:28 ATM’den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
09:06 İstanbul’da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu İstanbul'da boş arazide ağır şekilde darp edilmiş bir şahıs bulundu
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:52 “İçeride uyuyor“ dediği annesi evde ölü bulundu "İçeride uyuyor" dediği annesi evde ölü bulundu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 23:14:10. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den 23 Nisan Mesajı: Meclis'i Yeniden Güçlendirmek Hepimizin Tarihsel Sorumluluğudur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement