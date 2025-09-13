Özgür Özel'den Alevi Açılımı Vurgusu - Son Dakika
Özgür Özel'den Alevi Açılımı Vurgusu

13.09.2025 23:06
CHP lideri Özgür Özel, Alevilerin sorunlarının çözümünde kararlılık vurguladı ve birlik mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin yarınlarını, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkenin bütün namuslu insanlarıyla, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun birlikte kuracağız." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda dördüncüsü düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Özel, Alevi toplumunun acıyı hep sessiz taşıdığını belirterek, "Her çağın Kerbelası'nda mazlumun yanında oldunuz. Mağdur oldunuz ama asla zalim olmadınız. Mustafa Kemal Paşa'ya omuz verdiniz. Kurtuluşta da kuruluşta da siz vardınız. Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'tan Madımak'a, Sivas'tan Gezi'ye acıyı içinize gömüp kini değil, sevgiyi büyüttünüz. Bir gün bile 'Bize borçlusunuz.' demediniz, size olan borcumuzu hatırlatmadınız. Biz biliyoruz, bu ülkenin size borcu çok." diye konuştu.

Özel, Alevilere olan borçlarının hepsini birden ödemek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyle iktidara yürüdüklerini, "Ayrımcılığa uğruyorum, eşitsiz davranılıyor." diyen bir Alevi kalmayana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Yeni bir Alevi açılımından bahsedildiğini de aktaran Özel, şöyle devam etti:

"Buradan söylüyorum. Kimse Alevilerin sorunlarını konjonktürel olarak gündeme getirecek bir siyasi alan gibi görmemelidir. Aleviler için yapılacak şey bir lütuf değil, on yıllardır acılı bir bekleyişin olgunlaşmış meyvesine bizzat kendi sabırlarıyla kavuşmalarıdır. CHP, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır. İlk olarak cemevlerine ibadethane statüsü verilmelidir. Ümit ediyoruz açılımdan bahsedenler, Meclis açıldığında komisyon gündemine yeniden getireceğimiz, Genel Kurul'da oylatacağımız önergelerimize, kanun tekliflerimize bu kez birlikte 'hayır' oyu vermezler ve önemli bir eşik aşılmış, önemli bir ayıp bertaraf edilmiş olur."

Özel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 8 belediye meclis üyesinin yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındığını anımsatarak, belediye yönetiminin yargı yoluyla ellerinden alınmak istendiğini öne sürdü.

Yürüdükleri yolu Hacıbektaş Veli'nin, Pir Sultan Abdal'ın, Abdal Musa'nın, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, nice eren ve evliyanın öğretileriyle aydınlatmaya devam edeceklerini dile getiren Özel, "Türkiye'nin yarınlarını, Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle etnik kökeni ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkenin bütün namuslu insanlarıyla, geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun birlikte kuracağız. Hacı Bektaş Veli'nin hikmetiyle, Pir Sultan'ın direnciyle, Hazreti Hüseyin'in 'Hüseyni Kıyam' diye bilinen dik duruşuyla, insanlığa, barışa, kardeşliğe hizmet etmeye söz veriyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

