Özgür Özel\'den Bahçelievler Mitingi

18.09.2025 00:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçelievler'de yolsuzluk ifadeleri ve iktidar vaatleriyle miting yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Bahçelievler'de katılımcılara hitap etti.

Özel, Haznedar Meydanı'nda "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Bahçelievler'in bir zamanlar bahçeleriyle ünlü olduğunu, ancak bugün kişi başına bir metrekare yeşil alanı bulunduğunu belirtti.

Suç örgütü elebaşı olma iddiasıyla yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın, yalnız CHP'li belediyelerden ihale almadığını ileri süren Özel, "Güya Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı 12 yıl önce Zeydan Karalar'dan ödeme almış, onun için Zeydan Karalar içeride yatıyor. Ama Bahçelievler'in belediye başkanı daha geçen sene iki parça halinde, önce kamyonları, sonra şoförleri için ihale yapmış. Hakan Efendi'ye dönüp de soran yok. Yazıklar olsun böyle ikiyüzlülüğe." ifadelerini kullandı.

Demokrasiden sapıldığı için borsanın düştüğünü savunan Özel, demokratikleşme umudunun görüldüğü durumlarda ise borsanın yükselişe geçtiğini öne sürdü.

Özel, Sosyalist Enternasyonal'in İkinci Başkanı olarak 77 ülkedeki 89 partiden imza aldığını belirterek, "CHP Türkiye'de iktidara gelip de AB'ye tam üyelik yürüyüşünü başlatınca, biz bunu destekleyeceğiz, en büyük destekçisi olacağız.' diyor. Ben size şunun sözünü veriyorum. İktidara geleceğiz. Gençler size söz olsun, yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa olacak." dedi.

İsrail'in Katar'da gerçekleştirdiği saldırı sonrası Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi'ne değinen Özel, toplantıdan çıkan 25 maddelik bildiriden etkili bir sonuç çıkmadığını öne sürdü.

İBB soruşturmasının üzerinden geçen 182 güne rağmen ortada bir suç ve delil bulunmadığını iddia eden Özel, buna karşın ortada yargısız infazın bulunduğunu söyledi.

MHP ve AK Parti İstanbul il yöneticilerinin, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan belediye başkanı Hasan Mutlu'yu arayarak AK Parti'ye geçmesini istediklerini iddia eden Özel, bu konuyla ilgili Mutlu'nun dün akşam savcıya suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.

Özel, tüm zorluklara rağmen bir ve beraber olduklarını ifade ederek, milletvekilleriyle, üyeleriyle, yöneticileriyle, gençler ve yaşlılarla hep birlikte iktidara yürüdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

