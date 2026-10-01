Özgür Özel’den fon krizine ilişkin video: “Para neredeyse, hesap oradadır” - Son Dakika
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Özgür Özel’den fon krizine ilişkin video: “Para neredeyse, hesap oradadır”

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Özgür Özel’den fon krizine ilişkin video: “Para neredeyse, hesap oradadır”
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin "Asrın Soygunu. Para Neredeyse Hesap Oradadır" notuyla bir video paylaştı. Videoda, manipülasyonun bilindiği ancak küçük yatırımcıların fonlara çekilmeye devam ettiği savunularak, 455 bini aşkın yatırımcının mağdur olduğu belirtildi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin "Asrın Soygunu. Para Neredeyse Hesap Oradadır" notuyla bir video paylaştı. Videoda, manipülasyonun bilindiği ancak küçük yatırımcıların fonlara çekilmeye devam ettiği savunularak, 455 bini aşkın yatırımcının mağdur olduğu belirtildi.

Özel, sosyal medya hesabından fon krizine ilişkin "Asrın Soygunu. Para Neredeyse Hesap Oradadır" notuyla bir video yayımladı. Fonların değer artışlarına ve krizin gelişimine ilişkin grafiklerin de yer aldığı videoda, ilgili kurumların sorumluluğu sorgulandı. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ve Özel'in bu sözlere verdiği yanıta da yer verildi.

"Asrın soygununa giden yolun taşları nasıl döşendi?" sorusuyla başlayan videoda, tasfiye edildiği belirtilen 131 fondan TLY'nin kuruluşundan itibaren geçirdiği süreç anlatıldı. Tera'nın 11 Mart 2021'de kurduğu fonda başlangıçta yalnızca 12 yatırımcının işlem yapabildiği, fonun fiyatının dört yılda 863 katına çıktığı ileri sürülen videoda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 7 Ağustos 2025'te fonun halka açılmasına izin verdiği ve fonun 12 Ağustos'ta yatırımcılara sunulduğu belirtildi.

Videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Fon yükseldikçe yeni yatırımcı geldi. Yeni yatırımcı geldikçe daha da yükseldi. Sermaye piyasalarında işlem gören bazı yatırım fonlarının ve o fonlardaki şirketlerin değerleri ekonomik gerçekliğe aykırı şekilde kağıt üstünde yükseltildi. Artık çarkın içinde küçük yatırımcının birikimi vardı."

Videoda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025'te "Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz" dediği aktarıldı. Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nin, fonlarla ilgili düzenleme yapılması için SPK'ye tavsiye kararı verdiği belirtilen videoda, aradan geçen aylarda küçük yatırımcıların söz konusu fonlara çekilmeye devam ettiği savunuldu.

MSCI'nin 23 Haziran 2026'da Türkiye'yi uyardığı da belirtilen videoda, TLY'nin halka açılmasından itibaren yaklaşık yüzde 980, Şimşek'in açıklamasından sonra ise yaklaşık yüzde 267 yükseldiği öne sürüldü. Videoda, "Herkes biliyordu ama çark dönmeye devam ediyordu" denildi.

"KİM BİLİR DAHA KİMLER KORUNUYOR"

Videoda, AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın nisan ayında söz konusu hisselerden birini aldığı da belirtilerek, "27 ev parası yatıran Kaya, 367 ev parası alıp çıktı" ifadeleri kullanıldı.

"Kurulan 800 milyar liralık çarkın" 16 Eylül 2026'da küçük yatırımcının üzerine yıkıldığı savunulan videoda, manipülasyonun odağındaki şirketlerin yönetimlerinde Erdoğan'ın çeşitli görevlere atadığı isimlerin de bulunduğu ileri sürüldü.

Depremlerin maliyeti ile fon krizinin ekonomiye etkisinin karşılaştırıldığı videoda, "Üç yıl önce 11 ilimizde deprem yaşadık. Asrın felaketinin maliyeti 100 milyar dolarken, asrın vurgununun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar" ifadelerine yer verildi. Videoda ayrıca, "Asrın soygununu yapanların sıralı tam listesi AK Parti'nin elindeydi. YENİ Parti açıklamasa saklayacaklardı. Kim bilir daha kimler korunuyor" denildi.

ÖZEL: "YANLIŞIN KARŞISINDA OLAN KENDİ SÖYLER"

Videoda, Erdoğan'ın "Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı" sözlerinin ardından Özel'in şu yanıtına yer verildi:

"Yanlışın karşısında olan kendi söyler, bütün AK Partililerin hepsinin ismini de söyler. Yaptıklarını ortaya koyar, paraları ortaya döker, milletin parasını iade eder. Onun dışında bu boş laflara, bu milletin karnı tok artık.

Bu çarkın altında ezilen 455 bini aşkın yatırımcı var. Her birinin arkasında bir ev, bir aile, bir birikim var. Aileleriyle birlikte 2 milyondan fazla mağdur yurttaş var. Parasını geri almayı bekleyenler için adres bellidir. Para neredeyse, hesap oradadır."

Kaynak: ANKA
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