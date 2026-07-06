Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek

Özgür Özel\'den İmamoğlu\'na Destek
06.07.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun savunma hakkının kısıtlanmayacağını vurguladı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki duruşmalarını takip etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, "Ekrem Başkan bu zorlamayla birinci celsede savunma yapmayacak ancak Ağustos ise Ağustos, nereye kaçarsanız kaçın, o ikinci celse açıldığında çatır çatır savunma yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonlarına geldi. Görülen duruşmaların ardından burada konuşan Özel, "Değerli arkadaşlar içeriden geliyoruz, içeride tutuklu-tutuksuz yargılanan herkes, göstermiş olduğunuz bu özveriye, bu gayrete, bu dayanışmaya minnettarlar. Kolay iş değil. Dikenli tellerin ötesinde, üç tane salonda yapılan savunma, avukatların konuşmaları, hakim - savcı, oradakiler elbette çok önemli bir süreç ama burada güneşin altında sabahın köründen itibaren onlara güç vermek, destek vermek, tarihe not düşmektir. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. İyi ki varsınız" dedi.

'HAFTANIN BAŞLANGIÇ GÜNÜ SABAHINA DİPLOMANIN CEZA DAVASINI KOYUYORLAR'

Özel, "Bugün burada Ekrem İmamoğlu Mart ayının dokuzunda başlayan bir yargılamada. O günlerde diyorlardı ki önce 'Martın sonuna kadar bitecek.' Sonra 'Nisan sonuna kadar bitecek.' Haziran'ın sonu geldi, temmuz geldi. Ekrem Başkan ilk duruşmada söylemişti, 'İlk sözü biz istiyoruz.' 'Olmaz, önce bütün tutukluları dinleyeceğim, en son seni dinleyeceğim.' Şimdi Ekrem Başkan'ın savunma sırası geliyor ve diyorlar ki bize 'Biz 9 Temmuz'da birinci celseyi bitireceğiz. İster savunun, ister savunmayın.' Aynı güne, haftanın başlangıç gününe casusluk davası koyuyorlar. Yine aynı güne, haftanın başlangıç günü sabahına diplomanın ceza davasını koyuyorlar" diye konuştu.

'EKREM İMAMOĞLU'NUN SAVUNMA HAKKINI SİZE KISITLATMAYACAĞIZ'

Özgür Özel, "Çıkıp da biri de demiyor ki 'Biz bunu söyledik ama yalanmış iddianamede yok.' Sorulunca, 'Ben de öyle duymuştum' diyor. İddianameye konanların kanıtı yok. Kanıt diye söylenen itirafçılar özür dileyip helallik istiyor, vazgeçiyor. Şimdi Ekrem Başkana, 'Sen savunma yapma, 9'una kadar bütün savunmalar bitecek, biz gideceğiz, Ağustos'ta geleceğiz.' Ekrem Başkan bu zorlamayla birinci celsede savunma yapmayacak ancak Ağustos ise Ağustos, nereye kaçarsanız kaçın, o ikinci celse açıldığında çatır çatır savunma yapılacak. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkını size kısıtlatmayacağız" dedi.

'BİZ DOĞRU YOLDAN SAPMAYACAĞIZ'

Özel, "Ekrem Başkan buraya bir selam yolladı duruşma salonunda. 'Özgür Başkanın yürüdüğü yolda onunla birlikte yürümeye devam edeceğiz' diye. Biz, Ekrem Başkanımızla beraber, Mansur Başkanımızla beraber tüm belediye başkanlarımızla yol arkadaşlarımızla ve örgütümüzle birlikte doğru yoldan sapmayacağız. Hangimiz Cumhurbaşkanı olacağız hiç önemi yok ama eninde sonunda benim, Ekrem Başkanın, Mansur Başkanın ve sizin desteklediği biri olacak. Bu kararlılık tek kararlılığımızdır. Bundan sonrasını onlar düşünsün. Ekrem Başkanın savunması haftaya kalacaksa haftaya, Ağustos'ta olacaksa Ağustosta, ne zaman olacaksa burada olacağız. Hep birlikte olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor
Bruno Fernandes’in Galatasaray’dan istediği absürt maaş ortaya çıktı Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan istediği absürt maaş ortaya çıktı
Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama Ankara Valiliğinden NATO Zirvesi kapsamında görev yapan personele dağıtılan kumanyaya ilişkin açıklama
Kızıldeniz’de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı Kızıldeniz'de tansiyon yeniden yükseliyor: Yemen açıklarında tankere saldırı

18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
17:18
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray’ın yıldızıyla dünyaevine girdi
Ünlü fenomen Asena Atalar, Galatasaray'ın yıldızıyla dünyaevine girdi
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:08:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.