Özgür Özel'den Erdoğan'a İzmir'de Meydan Okuma

(İZMİR) - Özgür Özel, İzmir mitinginde, "Sana meydan okuyorum Erdoğan, biz kazanacağız, millet kazanacak. Devlet ve milleti karşı karşıya getirenlere söylüyorum: Bu millet devletini sever, verdiği görevini yapar, askere gider, evladını yollar, şehit gelir 'Vatan sağ olsun' der ama sandığa uzanan eli koparır atar" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Meydanı olarak duyurulan ancak polisin müdahalesiyle karşılaşan yurttaşlarla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özel, Gündoğdu Meydanı'na çıkan kavşakta, Cumhuriyet Bulvarı üzerinde otobüsten yurttaşlara seslendi.

"SİZİ HESABA KATMADILAR"

"Genel Başkanıyla buluşacak İzmirlilere gaz sıkın emrini verene yazıklar olsun" diyen Özgür Özel, alandakilere, "Birlikte miyiz? Yolumuz nereden geçerse o yolu birlikte geçecek miyiz? Önünde sonunda başaracak mıyız? Kazanacak mıyız?" diye sordu, "Evet" yanıtını aldı."

Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bizim kazancımız bir siyasi partinin iç yarışını kazanmak değil, bizim kazancımız Atatürk'ün partisini iktidar yapmaktır. Buradan dosta söylüyorum, anlayan anlasın, Meclis'teki son grup toplantılarından birinde söylemiştim, çok iyi niyetle söylemiştim, sonrasında baktım çok iyi anlayanlar var ama anlamayanlar da var. Bir daha söylüyorum, sonra da bugün kendilerince o küçük meydanı bize kapatan, bu koca meydanı doldurtanlara söylüyorum, 'istiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.'"

"SEN BİZİM GÜLLERİMİZİ YETİM Mİ SANDIN"

Gelir işte böyle caddelerinde bayrak bayrak açarlar, sen bizim güllerimizi yetim mi sandın? Her biriniz bu milletin bağrında açan güllersiniz, bir iktidarı müjdelersiniz, her biriniz bir zaferi müjdelersiniz çünkü siz yenilmeyen, teslim olmayan ve teslim etmeyen Gazi Mustafa Kemal'in askerlerisiniz. O işgali de gördü, kurşunu da yedi, hastalıkları da gördü, çok çileleri çekti ama asla ve asla bu millete olan inancını yitirmedi. Bizim binamızı gelip aldılar, tabelamızı söktüler, unvanımızı, sizin verdiğiniz genel başkanlık unvanını AK Parti yargı kollarıyla eliyle aldılar, kendileri kullanmaya başladılar ama bir tek şeyi hesaba katmadılar. Sizi hesaba katmadılar, Türkilye'nin demokratlarını hesaba katmadılar."

"MİLLETE BARİKAT SÖKMEZ"

Alandakilere sorduğu, "Atatürk'ün emaneti partimize sahip çıkacak mısınız?", "Atatürk'ün emaneti sandığa sahip çıkacak mısınız?", "Partimizi geri alacak mısınız?", "Eninde sonunda o sandığı getirip Tayyip Erdoğan Erdoğan'ı yenecek misiniz?" sorularına da "Evet" yanıtını alan Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Sana meydan okuyorum Erdoğan, sana meydan okuyorum, biz kazanacağız, biz kazanacağız, millet kazanacak. And olsun ki devlet ve milleti karşı karşıya getirenlere söylüyorum, bu millet devletini sever, verdiği görevi yapar, askere gider, evladını yollar, şehit gelir 'Vatan sağ olsun' der ama sandığa uzanan eli koparır atar. O yüzden bu milletin karşısına devleti dikmeyin. Bir daha sakın görmeyelim. Ankara'da, burada yaptınız gördük. Kardeşimiz polisi karşımıza dikmeyin. Millete barikat sökmez. Bu yolda hep birlikte yürümeye kararlı mısınız, benimle yürüyecek misiniz, hep beraber miyiz? Yolumuz açık olsun, yol uzun ama yoldaşlar var. Yol zorlu ama birlikte yürüyeceğiz. Yolunuz açık olsun, yürüyelim arkadaşlar."

Özgür Özel'in konuşması sık sık, "Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" "Direne direne kazanacağız", "Özgür Başkan" sloganlarıyla kesildi. Özel konuşmasının bitiminde dev CHP flamasını dalgalandırdı. Özel, konuşmasının tamamlanmasının ardından alandakileri eşi Didem Özel ile selamladı. Mitingin ardından alandan otobüsle ayrılan Özgür Özel, alandaki kalabalığı da otobüs içinden selamladı.

