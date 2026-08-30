Özgür Özel'den Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Özgür Özel'den Zafer Bayramı Mesajı

Özgür Özel\'den Zafer Bayramı Mesajı
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Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kaderin değişimine olan inancı vurguladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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