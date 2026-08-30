Özgür Özel'den Zafer Bayramı Mesajı
Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kaderin değişimine olan inancı vurguladı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar" ifadelerini kullandı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özel, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar. Bu inancı zaferle taçlandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
Kaynak: ANKA
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