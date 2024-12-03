Özgür Özel, Engellilerle Anıtkabir'de… "Engelli Yurttaşlarımız Hak Ettikleri Onurlu Yaşam Koşullarına Kavuşana Dek Hep Birlikte Çalışmaya Kararlıyız" - Son Dakika
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Özgür Özel, Engellilerle Anıtkabir'de… "Engelli Yurttaşlarımız Hak Ettikleri Onurlu Yaşam Koşullarına Kavuşana Dek Hep Birlikte Çalışmaya Kararlıyız"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne, “Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinin çağdaş ve eşit bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Engelli yurttaşlarımız eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hayata katılım konularında tam bir fırsat eşitliğine ve hak ettikleri onurlu yaşam koşullarına kavuşana dek hep birlikte çalışmaya kararlıyız” yazdı.

03.12.2024 13:02
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinin çağdaş ve eşit bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Engelli yurttaşlarımız eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hayata katılım konularında tam bir fırsat eşitliğine ve hak ettikleri onurlu yaşam koşullarına kavuşana dek hep birlikte çalışmaya kararlıyız" yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Gölge Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordinasyonunda bugün engelli STK temsilcileri ve üyeleriyle Ata'nın huzuruna çıktı. Özel'e, CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti.

CHP Lideri Özel ve beraberindeki heyet mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Özel, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bizlere emanet olan CHP'nin bugünkü temsilcileri ve engelli yurttaşlarımızla birlikte huzurunuzdayız. Cumhuriyetimizin sunduğu imkanlarla her alanda başarı göstermeye gayret eden engelli yurttaşlarımız, 'Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak' sözünüzün örnek temsilcileridir. Onların azmi ve kararlılığı hiçbir engelin aşılmaz olmadığını tüm dünyaya göstermektedir.

Sayın Genel Başkanım, huzurunuzda engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesinin çağdaş ve eşit bir toplum olma hedefimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Engelli yurttaşlarımız eğitim, istihdam, erişilebilirlik, sosyal hayata katılım konularında tam bir fırsat eşitliğine ve hak ettikleri onurlu yaşam koşullarına kavuşana dek hep birlikte çalışmaya kararlıyız. Bu vesileyle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı ve partimizin kurucu kadrolarını oluşturan yol arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel engellilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından İsmet İnönü'nün anıt mezarına çiçek bıraktı.

Özgür Özel, Engellilerle Anıtkabir\'de… "Engelli Yurttaşlarımız Hak Ettikleri Onurlu Yaşam Koşullarına Kavuşana Dek Hep Birlikte Çalışmaya Kararlıyız"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Engellilerle Anıtkabir'de… 'Engelli Yurttaşlarımız Hak Ettikleri Onurlu Yaşam Koşullarına Kavuşana Dek Hep Birlikte Çalışmaya Kararlıyız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özgür Özel, Engellilerle Anıtkabir'de… "Engelli Yurttaşlarımız Hak Ettikleri Onurlu Yaşam Koşullarına Kavuşana Dek Hep Birlikte Çalışmaya Kararlıyız" - Son Dakika
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