Özgür Özel: Tepebaşı'nın başarısı hak edilmiş sonuçlar - Son Dakika
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Özgür Özel: Tepebaşı'nın başarısı hak edilmiş sonuçlar

Özgür Özel: Tepebaşı\'nın başarısı hak edilmiş sonuçlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek başkan ve ekibine teşekkür etti. Özel, Tepebaşı'nın geçmişte sosyal demokrasiye uzak bir kent olduğunu ancak sosyal demokrasinin gereğini eksiksiz yerine getirerek tercihlerin değiştiğini ve önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

09.05.2024 19:50  Güncelleme: 19:51
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: DURSUN ALKAYA

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tepebaşı Belediyesi'nde, "Ben burada seçim sonuçlarını gördüğümde, bir hakkın teslimi bu diyorum. Birçok yerde sürpriz olan sonuçlar Tepebaşı için, Eskişehir Büyükşehir için sürpriz değil hak edilmiş sonuçlar ve çok kıymetli işlerin halk tarafından ödüllendirilmesi. Burası başkanın dediği gibi, geçmişte sosyal demokrasiye çok uzak bir kentti. Ama sol demeden ama sosyal demokrasinin gereğini eksiksiz yaparak bu kentin tercihleri değişti ve çok önemli bir noktaya geldi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimlerin ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, bugün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Eskişehir'e geldi. Özel burada, ilk olarak partisinin il başkanlığını ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından ilçe belediye başkanlıklarına ziyarete başlayan Özel'in ikinci durağı Tepebaşı Belediyesi oldu.

Özel'i makamında ağırlayan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şöyle konuştu:

AHMET ATAÇ: "1999'DAN SONRA ESKİŞEHİR'İN KADERİ DEĞİŞTİ"

"Tepebaşı Belediyesi, yaklaşık 400 bin nüfuslu bir ilçe. 1999 yılında ilk Hoca ile beraber seçildiğimizde Tepebaşı mütevazı bir kasabaydı. İnanın bir spor sahası, bir marketi dahi yoktu. 10 büyük mahallesinin altyapısı, üstyapısı yoktu. Öyle bir belediyeyi teslim aldık. Ama Eskişehir'in tarihinde 50 yıl, sadece iki dönem Selami Vardar başkanımız sol aday olarak görev yaptı. 40 yıl sağcı belediye başkanlarıyla yönetildi. Ama 1999'dan sonra Eskişehir'in kaderi değişti. Yılmaz Hoca ile birlikte el ele vererek bugünlere kadar çok yoğun işler yapıldı. Tepebaşı bugün Türkiye'nin parmakla gösterdiği, çağdaş, Atatürkümüzün hedef gösterdiği bir ilçe haline geldi. Yaklaşık 30 ilden büyük bir ilçe. Gecesiyle gündüzüyle yaşayan bir ilçe. Anadolu Üniversitesi var bünyemizde. Öğrencilerin olması tabii kente ayrı hayat veriyor. Ama Eskişehir, olduğundan beri kadınlı erkekli yaşamayı bilen bir şehir. Ondan dolayı da o çağdaşlık simgesini çok rahat taşıyabilen bir yer. Bizim de diye sloganımız: 'Hayat Tepebaşı'nda.'"

ÖZGÜR ÖZEL: "1999'DAN BERİ CHP'Lİ BELEDİYELERE ÖRNEK OLUYORSUNUZ"

Özel ise şunları söyledi:

"Tepebaşı Belediyesi, CHP'nin örnek gösterdiği metropol belediyelerinden bir tanesi. 1999'dan beri sosyal demokrat anlayışla yönetilen bir belediye. Benim çok yakından takip ettiğim bir belediye. Biraz önce Başkanın kadınlar ve erkeklerin birlikte eşit ve özgürce yaşadıkları bir kent olduğuna vurgusu önemli. Bir kadın ilçe başkanının görev yapıyor olması da bu konuda son derece anlamlı bizim açımızdan. Siz 1999'dan beri CHP'li belediyelere örnek oluyorsunuz. Ben Tepebaşı'nın hem gelişmekte olan bir kent olarak hem altyapı sorunlarını büyük güçlüklere rağmen hızla halletmiş bir kent olarak hem de sadece altyapı, sadece kültür sanat faaliyetleri değil; hiçbirinde bir eksik yapılmıyor ama kentin sosyal dokusuna, sosyolojisine, demografisine de müdahale edebilen bir yönetim anlayışı var. En yoksul mahallelerde, hiç Ankara'ya gelmemiş kadınların salı günleri otobüsler dolusu kadının Anıtkabir'i gezdiğini, Ankara'da meclis binalarını gezdiğini, grup toplantılarına geldiğini ve gelirken, giderken bambaşka deneyimleri birlikte paylaştıklarını ve orada insanlara aslında bir partinin kimliği dayatılmadan ama partili kimliğini gizlemeyen ve en iyi şekilde taşıyan bir belediye başkanı tarafından nasıl insanların tercihlerinin farklılaşabildiğini hep birlikte görüyoruz, hep birlikte yaşıyoruz.

"İNSANLARIN DUYDUĞU SICAKLIK ÖYLE HERBABAYİĞİDİN BAŞARBİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL"

Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ilk kez ziyaret eden ve ülkenin kurtarıcısının aslında CHP'nin de kurucusu olduğunu belki de ilk kez öğrenen ve çok sevdiği Atatürk'ün partisinin kendisine izletildiği gibi bir öcü olmadığını gören insanlar, bizlerle, partinin genel başkanıyla, önceki genel başkanıyla el sıkışan, tanışan insanların duyduğu sıcaklık öyle kolay kolay her babayiğidin başarabileceği bir iş değil. Bir diğer yandan ben burada 5 bin kişinin birden iftar yaptığı toplantılara da katıldım. Doğal yaşam merkezlerinizi gördük. Alzheimer merkezlerinizi gördük. Depremden gelmiş, buraya sığınmış ailelere nasıl hem sahip çıkıldığını, hem terapi yapıldığını, hem hayata tutunmalarını sağladığını, günü gelince de nasıl memleketlerine oy verme yollandıklarının ben çok yakından şahidi oldum. İlk çorbayı Islahiye'de Tepebaşı Belediyesi'nin aşevinin orada açtığı bir çadırda depremzedelerle birlikte içtik.

"BURADA SEÇİM SONUÇLARINI GÖRDÜĞÜMDE 'BİR HAKKIN TESLİMİ BU' DİYORUM"

Ben burada seçim sonuçlarını gördüğümde, bir hakkın teslimi bu diyorum. Birçok yerde sürpriz olan sonuçlar Tepebaşı için, Eskişehir Büyükşehir için sürpriz değil hak edilmiş sonuçlar ve çok kıymetli işlerin halk tarafından ödüllendirilmesi. Burası başkanın dediği gibi, geçmişte sosyal demokrasiye çok uzak bir kentti. Ama sol demeden ama sosyal demokrasinin gereğini eksiksiz yaparak bu kentin tercihleri değişti ve çok önemli bir noktaya geldi. Bunun için de başkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da Tepebaşı'yla Odunpazarı'nın ve her ikisinin birden büyükşehirle uyumları, dayanışmaları genel seçimlerde de büyük bir zaferi bize getirecek."

Kaynak: ANKA

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