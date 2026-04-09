Özgür Özel, İYİ Parti'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Dervişoğlu, "ara seçim" tartışmalarına ilişkin, "Eğer benim arzuladığım erken seçim kararı yaşama geçirilirse ara seçim tartışmaları boşa düşüyor. Sayın Genel Başkan da onu söylüyor zaten, 'Ben ara seçim diyorum ama siz erken genel seçim yaparsanız da başımın üstüne' diyor. Yanlış anlamamışım değil mi" ifadesi üzerine CHP Genel başkanı Özgür Özel, "aynen öyle" dedi. "Ara seçime ilişkin TBMM'de tavrınız ne olur" sorusuna Dervişoğlu, "Seçimin her türlüsü için 'evet' oyu kullanırız" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP ve EMEP'in ardından İYİ Parti Genel Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nu zilart etti. Ziyarette Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel ve beraberindeki heyeti İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Seçim İşleri Başkanı Enver Yılmaz ve Hukuk İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun kapıda karşıladı. İki lider, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi. Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"CHP'nin saygıdeğer Genel Başkanı birlikte heyeti bugün partiyi ziyaret ettiler. Kendileriyle yeniden bir arada konuşmak istiyorum. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu bütün meselelerle alakalı olarak zaman yettiği ölçüde karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Hem siyasi etik yasasını hem İran'da yaşanan gelişmeleri hem son siyasi gelişmeleri 'ara seçim' ve 'erken seçim' ile ilgili görüşleri karşılıklı tezekkür ettik."

Fikirlerimizi söyledik. İleriye dönüklü projeksiyonun geliştirilmesi noktasında da bazı konularda hem fikir Sayın Genel Başkan bütün siyasi partileri ziyaret ediyor. Yaşanan gelişmeler ve süreçle alakalı olarak biz de bu kapsamda partimizin bütün bu olup bitenlerine ilgili kanaatlerini karşılıklı değerlendirme imkanı bulduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hem kendisine hem de heyetine sözü de kendisine olarak. Bugün ev sahibiyim ama konu zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve onun muhterem liderinin çerçevesinde dinlediğim konu olduğu için açıklamayı da kendisini yapması daha doğru olur."

"Benim arzuladığım erken seçim kararı yaşama geçirilirse ara seçim tartışmaları boşa düşüyor"

Açıklamaların ardından iki lider gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara seçime yönelik "beyhude girişim" sözlerinin hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı farklı siyasi partilerin genel başkanıyız. Genel başkanlığımız farklı görüşlerimiz olabilir. Ben en başından itibaren Türkiye'nin yönetilemediğine işaret ederek Türkiye'nin bir erken genel seçime ihtiyaç duyduğu kanaatini paylaşıyorum kamuoyuyla. Dolayısıyla erken seçim talebinin gündeme gelmesi halinde Sayın Genel Başkan'ın da ifade ettiği gibi ara seçim talebi otomatik olarak ortadan kalkıyor. Çünkü şimdi bu konuyla ilgili hukuki tartışmalara girmek istemiyorum. Hükümetin ve özellikle Cumhurbaşkanı'nın da yapmaya çalıştığı şey bu. Yani bu konular tartışılsın isteniyor. Amir hükümler var Anayasa'da. Bu hükümlerin hiçbiri zaten uygulanmıyor. Ara seçim ile ilgili ortaya atılmış şeyde de milletvekilleri eğer eksilmişse parlamentoda, anlaşılabilir bir biçimde söylemek açısından ifade ediyorum. 'Ara seçime gidilir' diyor. 'Gidilebilir' demiyor. Hukukçuların burada yorumları var. İki doktrin üretiyorlar. Bir tanesi diyor ki haklı olarak 'Eğer burada insiyatif başka bir yere bırakılmış olsaydı gidilir demez, gidilebilir denirdi' diyor. Ama bir kısım hukukçu da diyor ki, 'Ara seçimi ya da erken genel seçimi gerçekleştirilmesini sağlayacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıdır. Dolayısıyla yetki başka alanlardadır. Bir zaruret hasıl olmaz' diyor. Yani üretilen iki doktrin birbirinden farklı. Ayrıca yine Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi 30 ay geçmeden ara seçim yapılamayacağına dair kesin bir hüküm var."

Dervişoğlu'nun "Eğer benim arzuladığım erken seçim kararı yaşama geçirilirse ara seçim tartışmaları boşa düşüyor. Yani bir hukuki tartışma... Sayın Genel Başkan da onu söylüyor, 'Ben ara seçim diyorum ama siz erken genel seçim yaparsanız da başımın üstüne' diyor. Yanlış anlamamışım değil mi" sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "aynen öyle" diye yanıt verdi.

"Müsaade edin CHP ile ilgili konuşabileyim ben de"

Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi boş tartışmalara çekerek yapay gündemler oluşturarak muhalefeti genel anlamıyla işlevsizmiş gibi sunmaya çalışıyorlar. Oysa Türkiye'nin meselelerini konuşuyoruz, meselelerinin çözümünü konuşuyoruz. Bu konularla ilgili raporlar hazırlıyoruz. İki parti bu raporları karşılıklı olarak paylaşıyor. Türkiye'de gerçek sorunun sistemden kaynaklı olduğuna dair hemfikir olduğumuz alanları da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ben iktidara söylemedik laf bırakmadım."

Ya arada bir de müsaade edin CHP ile ilgili konuşabileyim ben de. Her yerde aynı düşünecek değiliz. Her yerde aynı düşünmüyoruz ama farklı da düşünsek bir araya gelebiliyoruz. En azından yaptığımız doğru bir iş bu. Eleştirilerim vardır. Eleştirilerimin sonuna kadar arkasındayım. Doğrular ve yanlışlardan bir analiz ortaya çıkarma imkanını temin etmek için de yan yana gelmekten asla kaçmıyoruz biz. Yani karşılıklı da konuşuyoruz. CHP'nin tavrıyla ilgili benim bir eleştirim varsa Sayın Genel Başkan bana işi soğutmadan akşam telefon edebiliyor. Bir yerde buluşuyoruz. Biz bunu muhalefet partileri olarak yapıyoruz da iktidarla acaba niye yapamıyoruz. Sorusunun gündeme gelmesi lazım. Bir türlü o sorunun muhatabı olamadık. Bizi bir araya getiren şey eğer Türkiye sevdası ise bu sevda kimlerde yok ki bizi bir araya getirmeye mani oluyor? Onu düşünmek lazım."

Dervişoğlu, TBMM'de olası bir ara seçim oylaması durumunda parti olarak evet oyu kullanır mısınız" sorusuna "Seçimin her türlüsü için 'evet' oyu kullanırız" yanıtını verdi.

"Kurtulmuş, asıl sorumluluk alanında gördüğünüz gibi kaçak güreşiyor"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ara seçimle ilgili açıklamalarının hatırlatılması ve olası erken seçim için diğer muhalefet partileriyle ortak hareket etme olasılığına yönelik bir soru üzerine Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ben hemfikir olunan alanı söylüyorum. Sayın Numan Kurtulmuş, üzerine farz olmayan her konuyla ilgili başat aktör olmayı elbette ki çok arzuluyor ama asıl sorumluluk alanında gördüğünüz gibi kaçak güreşiyor. Bu soru Numan Kurtulmuş'a değil de Meclis Başkanı olarak Hüsamettin Cindoruk'a, Hikmet Çetin'e sorulmuş olsaydı onlar acaba ne cevap verirdi diye düşünmek lazım. Önceki dönemlerde bu soruların muhatabı oldular. O dönemlerde neler yaptıklarına bakarak bir yol haritasının tanzim edilmesi lazım. Numan Kurtulmuş'tan farklı bir cevap beklemiyordum. O da kendine yakışanı yapmış. Çünkü kendine yakışmayan birçok şeye imza atma alışkanlığına sahip bir Meclis Başkanıdır."