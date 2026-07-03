Özgür Özel: Vatandaşlık temel geliri ve ev hanımlarına sigorta vaadi

Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Hakan KARADUMAN

(KASTAMONU) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, iktidara gelmeleri halinde vatandaşlık temel geliri uygulamasını hayata geçireceklerini, ev hanımlarının sigorta primlerinin devlet tarafından ödeneceğini ve sosyal konut projelerini yaygınlaştıracaklarını söyledi. Özel, "Bir ailede bir kişiye bir asgari ücretli olsun iş verilemiyorsa o aileye zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlık temel geliri bağlayacağız. Eğer iş veremiyorsak bir vatandaşlık temel geliri vereceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kastamonu Esentepe Mahallesi'nde yurttaşlarla bir araya geldi. Ev kadınlarıyla sohbet eden Özel, "Bizim bir hazırlığımız, bir çalışmamız, bir projemiz var. O da vatandaşlık temel geliri. Yani bir ülkede bir vatandaş doğmuşsa Hümeyra gibi büyümüşse, bir ailesi varsa, bu ülkenin vatandaşı olduğu için barınma hakkı, beslenme hakkı var. Bunları sağlamak için iki şey yapıyoruz. Birincisi eğer iş veremiyorsak bir vatandaşlık temel geliri vereceğiz" ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

"AİLEYE DESTEK ÖDEMESİNİ KADINA YAPACAĞIZ"

"Vatandaşlık temel geliri dünyada var. Bir ailede bir kişiye bir asgari ücretli olsun iş verilemiyorsa o aileye zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak vatandaşlık temel geliri bağlayacağız. Bunu kadınlar üzerinden yapacağız, ailede kadına ödenecek. Bir de sosyal konut yani herkesin barınma ihtiyacını çözmek üzere çok sayıda sosyal konut üreteceğiz. Kiralık sosyal konut, bir de gelire göre sosyal konut. Maaşı çok olanın yüksek kira ödediği, düşük olanın düşük kira ödediği yani oturanın ekonomisine göre. Bunun İspanya'da bizim arkadaşımız Pedro Sanchez çok güzel uyguluyor. Türkiye'de İzmir'de ilk adımlarını attık. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde, hem de Çeşme Belediyesi'nde. Yine dünyada birçok ülkede vatandaşlık temel geliri uygulanıyor. Bunu inşallah hayata geçireceğiz."

"EV HANIMLARINA DEVLET SİGORTA YAPACAK"

Bir de ev hanımları ile ilgili eğer bir mahalleye kreş açamıyorsak, çocuğunu kreşe bırakıp çalışamıyorsa, gelir elde edemiyorsa evde çalışan çocuğa bakan ev hanımına otomatik sigorta yapıp, sigortasını devlet ödeteceğiz. Yani şimdi mesela biraz önce 56 yaşında ablam 'Gençliğim çok kötü geçti', eşinden şiddet görmüş. 'Çocuklar büyüdü. Şimdi de astım hastasıyım, güvencem yok' diyor. Anahtarlık örüyor, onunla geçinmeye çalışıyor. Mesela onun vaktiyle sigortası olsaydı otomatikman şimdi bir maaşı olacaktı. O yüzden ev hanımları eğer bir yerde çalışmıyor, evde çocuk bakıyor, hasta bakıyor, engelli bakıyor veya evinde oturuyor ev işi yapıyor ve dışarıda çalışamıyorsa; devlet sigortasını evde ödeyecek ve sonunda onu emekli edeceğiz. Bence bütün sorunları çözecek olan bu. Dünyada var bunlar hep. Bütün dünyada var. Dünyada sosyal demokrat partiler bu işi yapıyor. Bizim siyasi akrabalarımız. Biz de inşallah gelince ilk iş bunu yapacağız.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDE SOSYAL YARDIM 5 KAT ARTTI"

Biz belediye seçimlerini kazanmadan evvel diyorlardı ki 'CHP'lilere oy vermeyin, gelirse sosyal yardımları keser.' Türkiye'de CHP'li belediyenin gelip sosyal yardımın kesildiği bir yer yok. Ortalama 4,8, yani beş kat artmış. Hasan Başkan gelmeden önce ile şimdi arasında sosyal yardımlar dört kattan fazla artmış. Türkiye ortalaması 4,8 kat. Yaklaşık beş kat artmış. Yani 'CHP gelirse sosyal yardımları keser' koca bir yalan. Mesela ablam 6 bin lira alıyor, hiçbir maaşın en düşük emekli maaşından düşük olmaması lazım. 28 bin lirayla da geçinilmez. Ama bu maaşın 20 bin lira olması lazım bir kere yani. Çünkü bir maaşı dörde bölüyorlar, 5 biner lira kalıyor. Olacak iş değil.

"EMEKLİ BU İKTİDARI GÖNDERİNCE RAHATA ERECEK"

Emekli sandığa koşacak, bu iktidarı gönderecek ondan sonra rahata erecek. Burdur'a gittim, taze fasulye kırıyordu ablalar. Tarlaya gittim, 8 lira. Aynı fasulye Burdur pazarında 80 lira, Bodrum'da 200 lira. Burada da 100 lira demek ki. 100 lira fasulyeye, kalan 100 liraya da üç patlıcan, dört domates.

"UZMAN ÇAVUŞLAR GÜVENLİK GÖREVLİSİ KONACAK"

Sizi dinledik, inşallah iktidar olalım. Gelelim, bütün ev hanımlarını eğer iş bulamıyorsak, işe koymuyorsak ve evde duruyorsa sigortalı yapalım. En düşük emekli maaşını bir asgari ücret, sonra 1,5 asgari ücret yapalım. Dul - yetim aylıklarını en azından en düşük emekli maaşına çıkaralım. Şiddete karşı her okula eski uzman çavuşlardan güvenlik görevlisi koyalım. Okuldaki kötü alışkanlıklarla mücadele edelim. Ayrıca uyuşturucuya karşı annemin çocuğunu, hapistekileri hem tedavi edelim, hem meslek sahibi yapalım ve çıkınca iş sahibi yapalım ki bir daha olmasın. Bu mahallenin gençlerini işsizlikten kurtaralım ki uyuşturucu belasına düşmesinler; ne satmasına, ne de içmesine. 'Sosyal yardımları Cumhuriyet Halk Partisi kaldıracak' korkusuna hiç kapılmayalım. Belediyelerde beş katına çıkarmışız. Ama CHP geldiğinde en sonunda yoksulluğu AK Parti gibi yönetmeye kalkmayacak, yoksulluğu yok edeceğiz."