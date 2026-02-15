Özgür Özel Mitinge Katılacak

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milas Atapark Meydanı'nda partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Eğitim Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kuruluna iştirak edecek.

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı ile partisinin gençlik kollarının "Söz Gençlikte" programına katılacak.

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından 4'üncüsü düzenlenecek "Avrupa Türk Medya Zirvesi"ne iştirak edecek.

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Taşucu Limanı'ndan Somali'ye hareket edecek 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey için düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Kocaelispor-Gaziantep FK, Göztepe-Zecorner Kayserispor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor ve Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla sona erecek.

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24. hafta, Beyaz Grup'ta 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Anadolu Efes-Trabzonspor, Mersinspor-Aliağa Petkimspor, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Galatasaray MCT TEchnic karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasıyla sona erecek.

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak; ON Hotels Alanya Belediyespor-Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik-Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor ve Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları oynanacak.

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftası, Rize Belediyespor-Altınpost Giresunspor ve Ankara Hentbol-Köyceğiz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonuna play-off ve play-out mücadelesiyle devam edilecek; Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (play-off), Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (play-out) maçları oynanacak.

