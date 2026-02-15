Özgür Özel Mitinge Katılacak - Son Dakika
Özgür Özel Mitinge Katılacak

15.02.2026 09:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milas'ta 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yer alacak.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milas Atapark Meydanı'nda partisince düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Muğla/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türk Eğitim Sen'in 8. Olağan Merkez Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Teşkilat Başkanlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Strateji Toplantısı ile partisinin gençlik kollarının "Söz Gençlikte" programına katılacak.

(Gaziantep/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği tarafından 4'üncüsü düzenlenecek "Avrupa Türk Medya Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Gelsenkirchen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Taşucu Limanı'ndan Somali'ye hareket edecek 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Çağrı Bey için düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

(Mersin/09.45/10.45/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 22. haftasına Kocaelispor-Gaziantep FK, Göztepe-Zecorner Kayserispor ve RAMS Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/14.30/İzmir/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor ve Atko Grup Pendikspor-SMS Grup Sarıyer maçlarıyla sona erecek.

(Diyarbakır/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 24. hafta, Beyaz Grup'ta 26. hafta müsabakaları tamamlanacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 21. hafta müsabakaları sona erecek.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Anadolu Efes-Trabzonspor, Mersinspor-Aliağa Petkimspor, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Galatasaray MCT TEchnic karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Mersin/15.30/Ankara/18.00/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Emlak Konut-Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmasıyla sona erecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

7- SMS Grup Efeler Ligi'nde 19. hafta maçları yapılacak; ON Hotels Alanya Belediyespor-Gebze Belediyespor, İstanbul Gençlik-Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Medicana, Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor ve Altekma-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Antalya/14.00/İstanbul/14.00/16.30/Ankara/Bursa/16.00/İzmir/15.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftası, Rize Belediyespor-Altınpost Giresunspor ve Ankara Hentbol-Köyceğiz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Rize/14.00/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-26 sezonuna play-off ve play-out mücadelesiyle devam edilecek; Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (play-off), Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (play-out) maçları oynanacak.

(Trabzon/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

