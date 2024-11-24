(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen ve 1500 öğretmenin davet edildiği akşam yemeğine katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tarafından düzenlenen 1500 öğretmenin davet edildiği akşam yemeğine katıldı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Öğretmenler Günü'nde 1500 Öğretmenle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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