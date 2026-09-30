Özgür Özel, T24 erişim engeli kararından bir an önce dönülmesini istedi - Son Dakika
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Özgür Özel, T24 erişim engeli kararından bir an önce dönülmesini istedi

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Özgür Özel, T24 erişim engeli kararından bir an önce dönülmesini istedi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında verilen erişim engeli kararına tepki gösterdi. Özel, 'Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir' diyerek baskıya ve otoriter anlayışa teslim olmayacaklarını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında getirilen erişim engeli kararına ilişkin, "Böyle devlet yönetilmez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz, bu baskıya, bu otoriter anlayışa hiçbir zaman teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız" dedi.

Özel, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesapları hakkında verilen erişim engeli kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'nin kara düzeninde; özgürlüğünüz de bankadaki paranız da haber alma hakkınız da güvende değildir. Fon krizi patlıyor; haberler engelleniyor. Yurttaşların sosyal medya hesapları birer birer kapatılıyor. Şimdi de onlarca gazetecinin ve basın emekçisinin çalıştığı T24'ün internet sitesi ile sosyal medya hesapları hakkında kapatma kararı veriliyor. Anayasasında, 'Basın hürdür, sansür edilemez' yazan bir ülkede, milyonların haber aldığı bir yayın kuruluşunun kapısına bir sulh ceza mahkemesi kararıyla, sudan sebeplerle kilit vuruluyor. Önce T24'ü günlerce hedef gösterdiler. Ardından ülkemizi bir kez daha utandıran bu karara imza attılar. Böyle devlet yönetilmez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Biz, bu baskıya, bu otoriter anlayışa hiçbir zaman teslim olmadık, bundan sonra da olmayacağız."

Kaynak: ANKA
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