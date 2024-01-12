 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi'nde hizmet sözü verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi'nde hizmet sözü verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi'nin açılış ve temel atma törenine katılarak, hizmet sözü verdi. Özel, Turgutlu'yu gelişmiş bir kent yapmak için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını belirtti ve halkı kentinin sahiplenmeye davet etti.

Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi\'nde hizmet sözü verdi
12.01.2024 - 15:00,  Güncelleme: 15:03
Abone Ol

'TURGUTLU'YA HİZMETİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ VE DESTEK İSTİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Turgutlu Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Özel, törende Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi'nin temelinin atılıp, 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon'un açılışının yapılması nedeniyle konfeti patlatıp, kurdele kesti. Törenin yapıldığı Turgutlu Belediyesi önünde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Özel, "Memleketimizdeyiz, güzel Manisa'mızdayız. CHP'nin genel başkanı olarak, bundan sonra adımlarımızı daha güvenerek atmak hem Manisa'ya hem kasabaya en iyi hizmetleri getirmek için elimden geleni yapacağım. Dünyada pek çok siyasi akrabalarımız var, çok yakın ilişkiler içindeyiz. Dünyanın hangi şehri ile hangi iş birliğini yapmak gerekirse, Turgutlu'yu o şehirlerle kardeş belediye yapacağız. Turgutlu'ya ikinci beş yılda, ilk beş yılda yapılan ve önemli eksikleri kapatan bu projelerin yanında; Turgutlu'yu kendisine yakışan bir gelişmiş kent yapmak için var gücümüzle destek olacağız. Turgutlu'ya hizmetin sözünü veriyoruz ve destek istiyoruz. Sizleri kentinize sahip çıkmaya, size verilen bu güzel hizmetleri takdir etmeye; bundan sonraki süreçte Turgutlu'da ve Manisa'da, halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum" dedi.

'HATAY'IN TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ BİR BÜYÜĞÜMÜZ'

Özgür Özel, törenin ardından Turgutlu Belediyesi'ne ve partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulundu. Gazetecilerin, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorusu üzerine Özel, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 yıldır görev yapan, Hatay'ın teveccühünü kazanmış, diğer partilerden de destek alan bir büyüğümüz. 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandı. Felaketten bir gün sonra Malatya'daydım. Bütün deprem bölgesini dolaştım. Depremin üçüncü gününde Hatay'daydım. 40 gün boyunca en çok gittiğim yerlerden biri Hatay'dı. Devlet günlerce yoktu. Ardından belediyelerin hizmetleri ile ilgili aksamalar tartışıldı. 3 belediye CHP'de, geri kalan belediyeler AK Parti'de. İmarla ilgili meselelerde AK Parti sorumluluğunu örtmek için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza birtakım eleştiriler yöneltildi. Yerel belediyelerin sorumluluğu var. En büyük yıkım yaşanan yerlerde Adalet Kalkınma Partisi'nin yerel belediyeleri var" dedi.

'ANKETLER SONUCUNDA LÜTFÜ SAVAŞ'IN İSMİ BİR KEZ DAHA ŞEKİLLENDİ'

"Depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Hatay'la ilişkilendirdik" diyen Özel, şöyle devam etti:

"O günden bugüne Hatay'a halen devletin yapmadığını yapıyorlar. Ancak depremden sonra devlete olan ve yerel yönetimlere olan büyük öfke, kırgınlığın ne boyutta olacağı noktasında biz o konuda ölçme ve değerlendirme yapmadan adım atmayacağımızı söylemiştik. Biz çoğu yerde tek bir anket yaptık, Hatay'la ilgili 4 anket yaptık. Bütün anketlerin sonucunda Sayın Lütfü Savaş'ın ismi bir kez daha şekillendi. Biz Savaş'ın ismini açıklamadıkça Hataylılar, 'Bir an önce adayımız belli olsun istiyoruz' dedi. Bununla ilgili en son il ve ilçe yönetimlerinin ıslak imzaları genel merkezimize geldi. Biz de 4 anket sonucunda adaylar arasında en iyi neticeyi alabileceğine inandığımız Lütfü Savaş'ı aday gösterdik. Benim taahhüdüm halkla inatlaşmamak. Anket de zaten CHP'lilere değil, bütün Hataylılara yapıldı. Onun ismi anketten çıktı. Kendisine eleştiriler var. Karar veriliyor, ümit ediyorum ki bu karar CHP'de en güzel karardır."

Ersan ERDOĞAN- Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Turgutlu Belediyesi, Turgutlu, Hatay, Deprem, Belediye, Kültür Sanat, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi'nde hizmet sözü verdi - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi'nde hizmet sözü verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement