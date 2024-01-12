Özgür Özel, Turgutlu Belediyesi\'nde hizmet sözü verdi

'TURGUTLU'YA HİZMETİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ VE DESTEK İSTİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Turgutlu Belediyesi'nin toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Özel, törende Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Kadın Sığınma Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi'nin temelinin atılıp, 100. Yıl Cumhuriyet Çarşısı, Cuma Pazarı, Selvilitepe Cemevi ve Kültür Sanat Merkezi, Çepnibektaş Çok Amaçlı Salon'un açılışının yapılması nedeniyle konfeti patlatıp, kurdele kesti. Törenin yapıldığı Turgutlu Belediyesi önünde kurulan platformdan kalabalığa seslenen Özel, "Memleketimizdeyiz, güzel Manisa'mızdayız. CHP'nin genel başkanı olarak, bundan sonra adımlarımızı daha güvenerek atmak hem Manisa'ya hem kasabaya en iyi hizmetleri getirmek için elimden geleni yapacağım. Dünyada pek çok siyasi akrabalarımız var, çok yakın ilişkiler içindeyiz. Dünyanın hangi şehri ile hangi iş birliğini yapmak gerekirse, Turgutlu'yu o şehirlerle kardeş belediye yapacağız. Turgutlu'ya ikinci beş yılda, ilk beş yılda yapılan ve önemli eksikleri kapatan bu projelerin yanında; Turgutlu'yu kendisine yakışan bir gelişmiş kent yapmak için var gücümüzle destek olacağız. Turgutlu'ya hizmetin sözünü veriyoruz ve destek istiyoruz. Sizleri kentinize sahip çıkmaya, size verilen bu güzel hizmetleri takdir etmeye; bundan sonraki süreçte Turgutlu'da ve Manisa'da, halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum" dedi.

'HATAY'IN TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ BİR BÜYÜĞÜMÜZ'

Özgür Özel, törenin ardından Turgutlu Belediyesi'ne ve partisinin ilçe başkanlığına ziyarette bulundu. Gazetecilerin, Lütfü Savaş'ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sorusu üzerine Özel, "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 yıldır görev yapan, Hatay'ın teveccühünü kazanmış, diğer partilerden de destek alan bir büyüğümüz. 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşandı. Felaketten bir gün sonra Malatya'daydım. Bütün deprem bölgesini dolaştım. Depremin üçüncü gününde Hatay'daydım. 40 gün boyunca en çok gittiğim yerlerden biri Hatay'dı. Devlet günlerce yoktu. Ardından belediyelerin hizmetleri ile ilgili aksamalar tartışıldı. 3 belediye CHP'de, geri kalan belediyeler AK Parti'de. İmarla ilgili meselelerde AK Parti sorumluluğunu örtmek için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza birtakım eleştiriler yöneltildi. Yerel belediyelerin sorumluluğu var. En büyük yıkım yaşanan yerlerde Adalet Kalkınma Partisi'nin yerel belediyeleri var" dedi.

'ANKETLER SONUCUNDA LÜTFÜ SAVAŞ'IN İSMİ BİR KEZ DAHA ŞEKİLLENDİ'

"Depremden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Hatay'la ilişkilendirdik" diyen Özel, şöyle devam etti:

"O günden bugüne Hatay'a halen devletin yapmadığını yapıyorlar. Ancak depremden sonra devlete olan ve yerel yönetimlere olan büyük öfke, kırgınlığın ne boyutta olacağı noktasında biz o konuda ölçme ve değerlendirme yapmadan adım atmayacağımızı söylemiştik. Biz çoğu yerde tek bir anket yaptık, Hatay'la ilgili 4 anket yaptık. Bütün anketlerin sonucunda Sayın Lütfü Savaş'ın ismi bir kez daha şekillendi. Biz Savaş'ın ismini açıklamadıkça Hataylılar, 'Bir an önce adayımız belli olsun istiyoruz' dedi. Bununla ilgili en son il ve ilçe yönetimlerinin ıslak imzaları genel merkezimize geldi. Biz de 4 anket sonucunda adaylar arasında en iyi neticeyi alabileceğine inandığımız Lütfü Savaş'ı aday gösterdik. Benim taahhüdüm halkla inatlaşmamak. Anket de zaten CHP'lilere değil, bütün Hataylılara yapıldı. Onun ismi anketten çıktı. Kendisine eleştiriler var. Karar veriliyor, ümit ediyorum ki bu karar CHP'de en güzel karardır."

Ersan ERDOĞAN- Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),