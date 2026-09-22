Özgür Özel, Turgutlu saldırısı sonrası Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdi

Özgür Özel, Turgutlu saldırısı sonrası Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Turgutlu'da bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdi. Özel, Vali Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonla görüşüp bilgi aldı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdi.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı. YENİ Parti lideri Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.
Kaynak: ANKA
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