Özgür Özel, Turgutlu saldırısı sonrası Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında heyet görevlendirdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise önünde meydana gelen silahlı saldırının ardından Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile telefonda görüşerek bilgi aldı. YENİ Parti lideri Özel, İzmir Milletvekili Murat Bakan başkanlığında bir heyeti de Turgutlu'ya gitmek üzere görevlendirdi.