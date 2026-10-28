Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Güner\'in babaannesinin cenazesine gitti

Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Güner'in babaannesinin cenazesine gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in babaannesi Tamam Güner'in Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katıldı. Törende Özel'e parti ve belediye yetkilileri eşlik etti.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in hayatını kaybeden babaannesi Tamam Güner'in cenaze törenine katıldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in hayatını kaybeden babaannesi Tamam Güner için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenazede Özel'e YENİ Parti İl Başkanı İbrahim Karaca, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler eşlik etti.
Kaynak: ANKA
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