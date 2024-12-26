Özgür Özel ve Çerkezoğlu\'ndan Asgari Ücret Değerlendirmesi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün açıklanan asgari ücretin ardından bugün sürece ilişkin yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanmasının ardından sendikaları ziyaret ett. Özel, bu kapsamda DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Bundan sonraki süreçte meydanlarda güçlü bir itirazın yükseltilmesi gerektiğini belirten Özel, "Asgari ücretin biraz üzerinde veya bir miktar üzerinde olan herkes için bir referans oran haline geliyor. Böyle olduğunda artık bu noktaya siyasetin normal sınırları içinde veya Meclis'te, salonlarda değil meydanlarda güçlü bir itiraz yükseltmek gerektiği noktasında bir düşüncemiz vardı. Sembolik olarak Meclis'e gitmeyen 100 milletvekili arkadaşımızı burada yaptığımız kapalı grup toplantısından sonra Ankara'da her birisi asgari ücretlilerin bolca bulunduğu yerlere göndererek onların duygularını almaya çalıştık. Ben de bir pazar ziyareti yaptım. Orada da asgari ücretli tepkiliydi ama onunla birlikte ondan daha tepkili olan en düşük emekli maaşı alandı. O da diyordu ki, 'asgari ücretliye bunu veren bize ne verecek' diyordu?" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren örgütlerimiz 81 ilde 973 ilçede bu konuda tepkileri dile getirmeye, tepkileri hem duymaya hem duyurmaya çalışacaklar. DİSK'in yaklaşımı son derece sağlıklı bir yaklaşımdı. Rakam telaffuz etmek yerine belli tanımlar üzerinden yapmış olduğunuz asgari ücret beklentisi yaklaşımı kayda değerdi. TÜRK-İŞ'in yıllardır oturduğu asgari ücret masasından, o adaletsiz masadan kalkmış olmasını önemsiyoruz. Belki birlikte bir çalıştayda oturup bundan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu nasıl olmalıdır? diyerek, dünyadaki örneklerini inceleyerek bir kanun teklifini olgunlaştırıp, iktidarın önüne koyabiliriz."

Çerkezoğlu: öncelikli meselemiz Türkiye'nin bir asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılması

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, "Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla ilgili 'mizansen' ve 'orta oyunu' gibi çeşitli ifadeler kullanılırdı hep ama artık onun da ötesinde gerçekten gayriciddi bir durum söz konusu. Milyonların yaşam koşullarının belirlendiği bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi süreci oysa son derece önemli. Biz bu süreci devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme olarak değerlendiriyoruz. Çünkü gerçekten bugün çalışanların yarısından fazlasının hayatını sürdürdüğü bir ücretin belirlenmesinden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu en büyük toplumsal sözleşme ve bu şekilde belirlenmesi bir masanın etrafında 15 kişinin milyonların hayatı hakkında karar vermesi hele hele artık işçi tarafının da yok sayıldığı göstermelik de olsa bir müzakerenin dahi olmadığı bir biçimde belirlenmesi gerçekten asla kabul edilebilir bir durum değil" ifadesini kullandı.

Çerkezoğlu, "DİSK olarak önerimiz bütün emek örgütlerinin, işçi örgütlerinin masada olduğu gerçek bir toplu pazarlıkla belirlenmelidir asgari ücret. Gerçek bir toplu pazarlık derken, uyuşmazlık durumunda grev hakkımızın olduğu gerçek bir toplu pazarlıktan söz ediyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı bu şekilde düzenlenmeli. Bununla ilgili tabii bir çalıştayda bir ara gelebiliriz. Tabii asgari ücretle ilgili öncelikli meselemiz Türkiye'nin asgari ücret ülkesi olmaktan kurtarılması. Yani tüm dünyada sembolik bir ücret olan ücretin Türkiye'de ortalama ücret olmasını değiştirmemiz lazım. Bunun da hepimizin gibi bir tane yolu var. Sendikalaşma, toplu sözleşme kapsamının genişletilmesi" diye konuştu.