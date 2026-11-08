Özgür Özel, YENİ Parti\'nin 81 ildeki ön seçiminde Ankara\'da oy kullandı

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık ön seçiminde oy kullandı. Özel, oyunu sandığa attıktan sonra, "Büyük bir moralle, büyük bir gayretle siyasetin belki de en zor koşusunun son bir yılını hep birlikte koşacağız. Hedefe vardığımızda her şey çok güzel olacak. Bu kadar kötülük kimsenin yanına kalmaz. Bu kadar çekilen ızdırap, acı, üzüntü de boşuna çekilmez. Her mücadelenin sonunda bir mükafat vardır. Biz milletimiz için o mükafatı almak için sandığa doğru emin adımlarla yürüyoruz. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bütün yüzleri güldüreceğiz" dedi.

YENİ Parti'nin 14-15 Kasım'da gerçekleşecek Birinci Olağan Kurultayı öncesinde, bugün 81 ilde genel başkan ön seçimi için sandıklar kuruldu. Ön seçimin tek adayı olan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda kurulan sandıkta oy kullandı. Burada Özel'e; YENİ Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Karaca, Çankaya İlçe Başkanı Ercan Başal, Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu eşlik etti.

Özel, il başkanlığının girişinde vatandaşlar ve il örgütü tarafından "Türkiye seninle gurur duyuyor", "Özgür Türkiye, özgür gelecek" sloganlarıyla karşılandı. Oyunu sandığa attıktan sonra konuşan Özel, şunları söyledi:

"Pazar gününün bu ilk saatlerinde Ankara İl Başkanlığımızda YENİ Parti'nin genel başkanlık ön seçimi için oyumu kullandım ben de. Milletvekilleri ve adaylar genelgemiz gereğince Türkiye'nin herhangi bir yerinde -çünkü bugün Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor arkadaşlarımız- oylarını kullanabiliyorlar. Ben de Ankara'da İl Başkanlığımızda kurulan sandıkta kullandım. Partimizin kurulma talimatını Anadolu'da ve Trakya'da milletimiz verdi, halkımız verdi. 'Artık yeni bir parti kurun' dedi. Sonra 'Yeni partiyi ne zaman kuruyorsun' soruları başladı, uzun süre bu sorulara muhatap olduk. Adını hiç tartışmadık. Adını da sokakta millet koydu. Haklı olarak siyaseti daha yakından takip eden herkes ve sizler haklı bir soru yönelttiniz: 'YENİ Parti'nin yenilikleri nelerdir, ne yeni olacak YENİ Parti'de?' Biz YENİ Parti'deki en önemli yeniliği doğrudan demokrasi olarak tanımladık. Dedik ki 'Sözün, kararın, yetkinin üyede olacağı bir parti kuracağız.' Geçmişte çok konuşulurdu bu. Hep de Siyasi Partiler Yasası'nın olanaksızlıklarından bahsedilirdi. Çünkü o, delege sistemini öngörüyor. Delegelerle kurultay yapıyorsunuz. O da partinin uzun süre bir iç mücadele vermesini ve yetkinin sürekli devredile devredile en sonunda bin 300 kişinin elinde kalmasını sağlıyor.

"3 BİN MERKEZDE OY KULLANILIYOR"

Kimin delege olduğu bir başka tartışma konusu. Delegelerin kararlarını nasıl verdikleri bir başka tartışma konusu. Hatta bunun üzerinden de Türkiye'nin, ülkenin kurucu partisine bir yargı darbesini dahi 'Delegenin iradesi öyle mi oldu, böyle mi oldu' tartışmalarıyla yürüttüler. O tartışmayı en çok dillendirenlere 'Gelin, boşverin delegeyi. Biz bütün üyelere, Türkiye'deki bütün üyelerimize soralım' demiştik. O konuda bir ilerleme olmadı ama YENİ Parti'yi kuranlar üyeye önem veren, doğrudan demokrasiye önem veren, kararı üyenin, hatta mümkün olduğu kadar tüm halkın vermesi gerektiğini savunanlar olarak en önemli yeniliği çok çalışarak, bir hafta resmi kongrenin gereklerini yaparak ama öncesinde ön seçimlerde buluşarak bütün imkansızlıklara rağmen… Çünkü her toplantı, her salon bir maliyet. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 900'e yakın ilçede 3 bin merkezde oy kullanılıyor.

"TÜM TÜRKİYE'DE ÜYELER GENEL BAŞKANI BELİRLEYECEK"

O yüzden çok çalıştık, çok gayret edildi. Ama bugün geldiğimiz noktada son olarak ilçe başkanlarından başlayıp, il başkanlığı ile devam edip şimdi de genel başkanın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Yanımda Çankaya İlçe Başkanımız var. Çankaya'daki bütün üyeler yarışmalı bir seçimde kendisini seçtiler. Bir tarafımda Ankara İl Başkanımız var. İkisi kadın, beş adaylı bir yarışta Ankara'daki bütün üyeler kendisini seçtiler. Şimdi Türkiye'deki bütün üyeler genel başkanı belirleyecekler. Demek ki olunca oluyormuş; demek ki isteyince, inanınca, mücadele edince bu konuda oluyormuş.

"250 BİN KİŞİLİK SEÇİM PROPAGANDA ORDUSUYLA BAŞLIYORUZ"

Bundan sonraki süreçte YENİ Parti yeni tüzüğüne uygun olarak çok önemli yenilikleri sürdürmeye devam edeceğiz. İlk işleri mahalle meclislerini oluşturmak. Mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleriyle üyenin sadece seçimde değil; siyasetin üretilmesi, tartışılması ve uygulanması sırasında da sözü söyleyecek, kararı verecek, yetkisini kullanacak durumda olacak. İlk elde 250 bin kişilik bir seçim propaganda ordusuyla başlıyoruz. Çünkü YENİ Parti'nin üyeleri 'Ver kimliği, üye ol. Tamam' deyip yıllarca unutulan kişiler değil. Örneğin burada bizi karşılayan bu arkadaşların tamamı, Türkiye'de 800 bine yakın olan üyemizin her biri her ay partisi için aidat ödüyorlar. Yani kıt kanaat geçinmek zorunda olan bu ülkenin insanları kendi ceplerinden ödedikleri aidatlarla, kredi kartlarından her ay ödedikleri taksitlerle aidat ödüyorlar ve bu partiyi ayakta tutuyorlar. 'Gel' deyince gelen, 'Koş' deyince koşan, 'Çalış' deyince çalışan insanlardan oluşan bir YENİ Partimiz var.

"KAPISI ÇALINMADIK SEÇMEN KALMAYACAK"

Tüm üyeler kapı kapı propagandaya uygun olmayabilir meslekleri gereği, işleri gereği, meşguliyetleri gereği. ya da üye olamayanlar da burada yer almak istemeyebilir. O yüzden bir kez daha söylüyoruz: 250 bin kişilik bir propaganda ordumuz var, seçim kampanyası ordumuz var. Bu orduya hem YENİ Partililer katılabilir zaten o çağrıyı alıyorlar. Hem de üye olmamış, üye olamayacak durumda olanlar vardır, onlar da katılabilirler. Mahallelerde bundan sonra bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi konuşup sonra o mahalleye hep birlikte anlatacağız. Kapısı çalınmadık seçmen kalmayacak. Evine gidilmedik seçmen kalmayacak. Ziyaret edilmedik seçmen kalmayacak. Derdini duyarsak gücümüz nispetinde çözmeye uğraşacağız. Ama esas olarak Türkiye'yi seçimlerden sonra nasıl yöneteceğimizi kapı kapı anlatacağız.

"GÖZ HİZASINDA SİYASET YAPIYORUZ"

Hep beraber maalesef büyük üzüntüler duyarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiden polis zoruyla çıkartılarak bir yola çıktık. Binaları, imkanları, otobüsleri arkada bıraktık. ve sokağa indik, 'Yürüyelim arkadaşlar' dedik. Hep birlikte göz hizasında siyaset yapıyoruz. Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye'yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı, Türkiye'nin kurulduğu günde öğütlendiği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp aşacak bir güce nasıl erişeceğini hep beraber anlatacağız. Çok güçlü kadrolarımız var, yeni katılımlarla güçlenmeye devam ediyoruz. Gelecek hafta cumartesi ve pazar günü resmi kongremizi Ankara'da gerçekleştireceğiz. Ben kurulduğumuz ilk andan itibaren emeklerini, gayretlerini esirgemeyen tüm üyelerimizi yürekten kucaklıyorum. Görev alan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

"SİYASETİN EN ZOR KOŞUSUNUN SON BİR YILINI HEP BİRLİKTE KOŞACAĞIZ"

Bundan sonraki süreçte de inşallah hep birlikte büyük bir moralle, büyük bir gayretle siyasetin belki de en zor koşusunun son bir yılını hep birlikte koşacağız, hep beraber koşacağız. Hedefe vardığımızda her şey çok güzel olacak. Çektiğimiz acılar, ızdıraplar, gördüğümüz kötülükler, uğradığımız haksızlıklar, bizlere yapılan baskılar… Herkes şuna inansın: Bu kadar kötülük kimsenin yanına kalmaz. Bu kadar çekilen ızdırap, acı, üzüntü de boşuna çekilmez. Her mücadelenin sonunda bir mükafat vardır. Her kötülüğün sonunda çekilecek bir ızdırap vardır. Kötülüğü yapanları çekecekleri ızdırapla -varsa önce vicdanlarında- baş başa bırakıyoruz. Ama biz milletimiz için o mükafatı almak için sandığa doğru emin adımlarla yürüyoruz. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bütün yüzleri güldüreceğiz."

Özel, konuşmasının ardından İl Başkanı Karaca'yı makamında ziyaret etti. Özel il başkanlığından ayrılırken yine vatandaşlar tarafından sloganlarla uğurlandı, yurttaşlarla fotoğraf çektirdi. 5 Kasım'a kadar üye olan herkesin genel başkan adayını seçebildiği ön seçim bugün saat 17.00'ye kadar devam edecek.