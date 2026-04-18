Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti
Özgür Özel'i kızdıran sözler: Tom Barrack'ı 'İstenmeyen kişi' ilan etti

18.04.2026 15:31
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Antalya Diplomasi Forumu’nda Orta Doğu’da güçlü liderlik ve monarşi modellerini öven, demokrasiyi eleştiren sözleri tartışma yarattı. CHP lideri Özgür Özel, Atatürk vurgusu yaparak açıklamaları “hadsizlik” olarak nitelendirdi ve Barrack’ı “istenmeyen insan” ilan ettiklerini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Orta Doğu’daki yönetim biçimlerine ilişkin değerlendirmeleri siyasi gündemde geniş yankı uyandırdı. Barrack, yaptığı konuşmada bölgede güçlü liderlik rejimlerinin daha başarılı olduğunu savunarak, “Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar başarılı oldu. Demokrasi pelerini giyen ve insan hakları adına üzerine gidilen ülkeler ise başarısız oldu” ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ ÖZEL'DEN SERT TEPKİ 

Barrack’ın bu sözleri Türkiye’de kısa sürede tartışma yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ABD’li diplomata sert sözlerle karşılık verdi. Özel, Mustafa Kemal Atatürk vurgusu yaparak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ülkede gelip de demokrasiyi eleştirip monarşiyi övmek tam bir hadsizliktir” dedi.

“İSTENMEYEN İNSAN” ÇIKIŞI

CHP lideri, Barrack’a yönelik tepkisini daha da ileri taşıyarak, “Bu vakitten sonra Türkiye demokrasisi açısından Tom Barrack istenmeyen adamdır, ‘persona non grata’dır. Ve bu vakitten sonra biz Tom Barrack’ı Türkiye Cumhuriyeti'nde istenmeyen insan ilan ediyoruz. Bu sözleri geri almadıkça, Türkiye Cumhuriyeti'nden ve bu ülkede yaşayan herkesten özür dilemedikçe artık Tom Barrack’ın bu topraklarda bir dakika daha bu görevi yapmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

DİPLOMATİK TARTIŞMA BAŞLADI

Açıklamalar, diplomatik teamüller ve Türkiye-ABD ilişkileri açısından da tartışma başlatırken, Barrack’ın sözlerine resmi bir yanıt gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

BARRACK NE DEDİ? 

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Dünyanın bu bölgesi sadece tek bir şeye saygı duyar: Güç. Eğer güç göstermezseniz, zayıflık gösterirseniz, savunmada kalırsınız. Suriye bunun iyi bir örneği. Suriye neden işliyor? Çünkü güçlü, kararlı ve cesur bir lider var. İnsanlar geçmişte onunla aynı fikirde olmayabilir ama onu bir yere doğru liderlik ederken görüyorlar.

Körfez örneğine bakacak olursak; bu ülkelerin oldukça başarılı olduklarını ve buradaki müşfik monarşilerin sonuç verdiğini görürüz. Eğer bölgeyi incelerseniz ki antidemokratik olduğu gerekçesiyle bu sözlerimden dolayı muhtemelen yine eleştiri alacağım, işe yarayan tek şeyin, altını çiziyorum 'tek' şeyin, bu güçlü liderlik rejimleri olduğunu fark edersiniz. Ya müşfik monarşiler ya da bir nevi monarşik cumhuriyetler... Bunun dışındaki her şey, yani o 'Arap Baharı' süreci, sadece sönümlendi ve yok olup gitti. Demokrasi ya da insan hakları adına müdahale ettiğimiz ülkeler ise hüsrana uğradı. 

Günün sonunda refah; İsrail'in, çıkarlarını Körfez’le ve bu köklü medeniyetlerle ki Suriye dünyanın en eski medeniyetlerinden biridir, ortak bir paydada buluşturmasından geçiyor."

