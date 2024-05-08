Çevre Bakanı Özhaseki: Çalışmalarımız en son kalan kardeşimiz evine oturuncaya kadar devam edecek - Son Dakika
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Çevre Bakanı Özhaseki: Çalışmalarımız en son kalan kardeşimiz evine oturuncaya kadar devam edecek

Çevre Bakanı Özhaseki: Çalışmalarımız en son kalan kardeşimiz evine oturuncaya kadar devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Antakya'da çocuk şenliğine katılarak yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinde yapılan çalışmaların devam edeceğini ve evlerin teslim edilmesiyle birlikte altyapı, sokaklar, çarşılar ve parkların yapılacağını belirtti.

08.05.2024 18:56
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bizim buralarda oluşumuz, çalışmamız, gayretimiz en son kalan kardeşimiz evine oturuncaya kadar devam edecek." dedi.

Özhaseki, merkez Antakya ilçesinde bulunan Büyükdalyan 2 Konteyner Kenti'ndeki çocuk şenliğine katıldı.

Burada çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektiren Özhaseki, çocuk etkinliklerini izledi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Devlet olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, Hatay'ın ve diğer deprem bölgelerinde ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını belirten Özhaseki, "Şu anda genelde, tüm deprem bölgelerinde tam 1240 yerde şantiyemiz var. 4 bin 333 köyde evler yapıyoruz. Bir taraftan da haliyle altyapıları yapıp, sizleri daimi kalacağınız güzel konutlara kavuşturabilmek amacıyla her bir alanda çalışmamızı sürdürüyoruz. Antakya'mızda ve Defne'mizde tam 68 yerde şantiyemiz var, yüzbinlerce ev yapmaya devam ediyoruz, kısa sürede bunlar bitecek inşallah, sizler de evlerinize döneceksiniz." diye konuştu.

Konteyner kentlerde de çocuklar için bu tür çalışmaları yapmaya devam ettiklerini anlatan Özhaseki, çocuklara moral vermeye, onları neşelendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Özhaseki, bugün Ankara'dan yaklaşık 50 gazetecinin Hatay'a geldiğini ve Antakya ve Defne ilçesindeki çalışmaları yerinde gördüğünü belirtti.

Evlerini teslim ettikleri vatandaşların konutlarında oturabileceğini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Çıkmayan kardeşlerimiz önümüzdeki aydan itibaren kuralarımız başlıyor, inşallah evlerine kavuşacaklar. Bizim buralarda oluşumuz, çalışmamız, gayretimiz en son kalan kardeşimiz evine oturuncaya kadar devam edecek. Evinize oturduğunuzda da işler bitmeyecek, altyapıyı, sokaklarımızı, çarşılarımızı, caddelerimizi, parklarımızı yapacağız ve inşallah sizler o eski, şaşalı güzel günlere yeniden döneceksiniz."

Bakan Özhaseki, çocuk şenliğindeki bilmece yarışmasında birinci olan Yağmur Uyar'a okul çantası ve oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çevre Bakanı Özhaseki: Çalışmalarımız en son kalan kardeşimiz evine oturuncaya kadar devam edecek - Son Dakika

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