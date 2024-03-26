İstanbul Ümraniye'de 174 binanın yıkılarak, yerine 1174 konut ve ticari alanın yapılacağı Topağacı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Temel atma törenine, kentsel dönüşüm mağdurlarının tepkisine AK Partili isimlerin yanıtı damgasını vurdu.
Törene Özhaseki'den önce bakanlık koltuğunda oturan AK Parti İBB adayı Murat Kurum da katılırken, iki isim kentsel dönüşüm mağduru vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.
Kentsel dönüşümle evleri yıkılan mağdur yurttaşlardan biri tepkisi, "Üç dört senedir dairelerimiz bitmedi. Biz 20 aileyiz" sözleriyle dile getirmek istedi.
Özhaseki, tepkilere "Bize biraz müsaade edin. Şu seçimler bittikten sonra beraber bir araya oturalım Fikirtepe'nin bütün sorunlarını çözecek gibi konuşalım" şeklinde yanıt verdi.
Bir kadının "Tapularımız, evlerimiz bitmiş" diyerek sesini duyurmaya çalışmasına Özhaseki, bir kez daha tepki gösterdi: "Şöyle derseniz, mikrofonu atar giderim. Seçim geliyor, oy veririz vermeyiz. Bu işleri geçin."
Son Dakika › Güncel › Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim - Son Dakika
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi.
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde iki kere dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek. İçerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleme imkanına sahip olacak. Ancak kullanıcılar, önemli anları da geçme imkanına sahip olacak. Özellik şu an sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından deneniyor.
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