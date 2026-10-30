Özlale, Tera'nın Barikat'taki yüzde 63,1'lik ortaklığını güvenlik riski olarak gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özlale, Tera'nın Barikat'taki yüzde 63,1'lik ortaklığını güvenlik riski olarak gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özlale, Tera\'nın Barikat\'taki yüzde 63,1\'lik ortaklığını güvenlik riski olarak gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Tera Grubu'nun Barikat Siber Güvenlik'teki yüzde 63,1'lik ortaklığını sorguladı. Özlale, şirketin kritik kamu kurumlarına hizmet verdiğini belirterek devletin dijital güvenliğinin kimlere emanet edildiğini sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, borsa ve fon soruşturması kapsamında gündeme gelen Tera Grubu'nun, kamu kurumlarına siber güvenlik hizmeti sunan Barikat Siber Güvenlik şirketindeki ortaklığına ilişkin, "Her fırsatta milli güvenlik diyerek vatandaşa parmak sallayan iktidar, devletin dijital kalelerini kimlere emanet ettiğinin hesabını vermek zorundadır" dedi.

Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siber güvenliğin doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Özlale, şunları kaydetti:

"Peki devletin en mahrem kurumlarının dijital güvenliğini kim sağlıyor, o güvenliği sağlayanları kim denetliyor? Barikat Siber Güvenlik adlı bir şirket var. Açık kaynak ihale kayıtlarına ve kurumsal referanslarına baktığınızda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK gibi en kritik devlet kurumlarına siber güvenlik hizmeti verdiği görülüyor. Müşterileri arasında Borsa İstanbul, Türk Telekom ve THY gibi Türkiye'nin stratejik kaleleri de bulunuyor. Hatta şirket, Aralık 2025'te stratejik kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerinden toplam 650 milyon TL'lik yeni sipariş aldığını KAP'a açıkladı.

Peki kamu kurumlarının ağ trafiğini ve veri güvenliğini emanet ettiği Barikat'ın hisselerinin yüzde 63,1'i kime ait? Yönetim Kurulu Başkanlığını Emre Tezmen'in yaptığı Tera Yatırım Teknoloji Holding'e (TEHOL). Aynı Emre Tezmen, Türkiye'deki tüm yatırımcıların menkul kıymet ve pay kayıtlarının tutulduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Yönetim Kurulu'nda da görev yaptı. Kendisinin hangi kurumun kontenjanından ve kimin referansıyla MKK Yönetim Kurulu'na seçildiğini Sayın Bakan'a sorduk, hala cevap bekliyoruz.

Sonra ne oldu? Emre Tezmen borsa ve fon vurgunu soruşturmasında tutuklandı, 14 Ekim'de alınan mahkeme kararıyla Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Barikat Siber Güvenlik'in yönetimi TMSF kayyımına geçti. Bir tarafta sermaye piyasalarında manipülasyon ve fon soruşturmasının merkezinde yer alan bir finans grubu, diğer tarafta tüm yatırımcıların mahrem kayıtlarını tutan MKK'da yönetim kurulu koltuğu, öbür tarafta ise bizzat Borsa İstanbul'a ve bakanlıklara siber güvenlik hizmeti veren şirkette yüzde 63,1'lik hakim ortaklık. Soruyoruz; bu devasa çıkar çatışmasını ve güvenlik zaafını bugüne kadar kim denetledi?

Kamu kurumlarının siber güvenliğinde şirket sahipliği, sistemlere erişim yetkileri ve bağımsız denetim hayati önem taşır.

Yetkililer derhal açıklasın; Borsa İstanbul, Türk Telekom, THY ve ilgili bakanlıklar, Barikat'tan hangi siber güvenlik hizmetlerini aldı? Bu şirkete hangi kritik sistemlere ve veri tabanlarına erişim yetkisi verildi? Tera Grubu'nun Barikat'a hakim ortak olması sonrasında, hizmet verilen kamu kurumları ve Borsa İstanbul tarafından bir güvenlik ve çıkar çatışması değerlendirmesi yapıldı mı? Şirketin erişim ve log kayıtları bağımsız siber güvenlik uzmanlarınca incelendi mi? Kamu sistemlerine ve piyasa verilerine yetkisiz erişim veya veri sızıntısı olup olmadığı araştırıldı mı? Şirket yönetimi TMSF kayyımına geçerken, kamuya verilen siber güvenlik hizmetlerinin kesintisizliği ve erişim güvenliği için hangi acil tedbirler alındı? KAP'ta açıklanan 650 milyon TL'lik yeni siparişlerin ne kadarı, hangi stratejik kamu kurumlarından geldi?

Vatandaşın çalınan birikiminin hesabını sorduğumuz gibi devletin ve kamunun mahrem verilerinin güvenliğini de sonuna kadar sorgulayacağız. Her fırsatta milli güvenlik diyerek vatandaşa parmak sallayan iktidar, devletin dijital kalelerini kimlere emanet ettiğinin hesabını vermek zorundadır. Kamunun verisi, milletin güvenliğidir."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliYeni PartiTeknolojiPolitikaGüncelİzmirKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı
Tuğyan’ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Tuğyan'ın yoğun bakımda oynadığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş’tan ilk açıklama 90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama
Mustafa Sarıgül’den açıklama var Özgür Özel’in tam aksi konuştu Mustafa Sarıgül'den açıklama var! Özgür Özel'in tam aksi konuştu
Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz Martı kurucusu Öktem’den taksicilerin Maslak eylemine sert tepki: Siz bittiğinizin farkında değilsiniz
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
İspanya’da tren faciasında bilanço ağırlaştı Kral Felipe Toledo’ya gitti İspanya'da tren faciasında bilanço ağırlaştı! Kral Felipe Toledo'ya gitti
Biricik Suden sessizliğini bozdu Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı Biricik Suden sessizliğini bozdu! Tepki çeken sözlerinin nedeni hastalık çıktı
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
18:08
Abdullah Avcı’dan Fenerbahçe’ye büyük kolaylık Aziz Yıldırım’a mesaj gönderdi
Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye büyük kolaylık! Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi
18:07
Kapadokya’daki peribacası faciasında can kaybı 3’e çıktı
Kapadokya'daki peribacası faciasında can kaybı 3'e çıktı
17:24
3 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 02:37:04. #7.12#
SON DAKİKA: Özlale, Tera'nın Barikat'taki yüzde 63,1'lik ortaklığını güvenlik riski olarak gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android