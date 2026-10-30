Özlale, Tera\'nın Barikat\'taki yüzde 63,1\'lik ortaklığını güvenlik riski olarak gördü

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, borsa ve fon soruşturması kapsamında gündeme gelen Tera Grubu'nun, kamu kurumlarına siber güvenlik hizmeti sunan Barikat Siber Güvenlik şirketindeki ortaklığına ilişkin, "Her fırsatta milli güvenlik diyerek vatandaşa parmak sallayan iktidar, devletin dijital kalelerini kimlere emanet ettiğinin hesabını vermek zorundadır" dedi.

Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siber güvenliğin doğrudan bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

Özlale, şunları kaydetti:

"Peki devletin en mahrem kurumlarının dijital güvenliğini kim sağlıyor, o güvenliği sağlayanları kim denetliyor? Barikat Siber Güvenlik adlı bir şirket var. Açık kaynak ihale kayıtlarına ve kurumsal referanslarına baktığınızda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK gibi en kritik devlet kurumlarına siber güvenlik hizmeti verdiği görülüyor. Müşterileri arasında Borsa İstanbul, Türk Telekom ve THY gibi Türkiye'nin stratejik kaleleri de bulunuyor. Hatta şirket, Aralık 2025'te stratejik kamu kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerinden toplam 650 milyon TL'lik yeni sipariş aldığını KAP'a açıkladı.

Peki kamu kurumlarının ağ trafiğini ve veri güvenliğini emanet ettiği Barikat'ın hisselerinin yüzde 63,1'i kime ait? Yönetim Kurulu Başkanlığını Emre Tezmen'in yaptığı Tera Yatırım Teknoloji Holding'e (TEHOL). Aynı Emre Tezmen, Türkiye'deki tüm yatırımcıların menkul kıymet ve pay kayıtlarının tutulduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Yönetim Kurulu'nda da görev yaptı. Kendisinin hangi kurumun kontenjanından ve kimin referansıyla MKK Yönetim Kurulu'na seçildiğini Sayın Bakan'a sorduk, hala cevap bekliyoruz.

Sonra ne oldu? Emre Tezmen borsa ve fon vurgunu soruşturmasında tutuklandı, 14 Ekim'de alınan mahkeme kararıyla Tera Yatırım Teknoloji Holding ve Barikat Siber Güvenlik'in yönetimi TMSF kayyımına geçti. Bir tarafta sermaye piyasalarında manipülasyon ve fon soruşturmasının merkezinde yer alan bir finans grubu, diğer tarafta tüm yatırımcıların mahrem kayıtlarını tutan MKK'da yönetim kurulu koltuğu, öbür tarafta ise bizzat Borsa İstanbul'a ve bakanlıklara siber güvenlik hizmeti veren şirkette yüzde 63,1'lik hakim ortaklık. Soruyoruz; bu devasa çıkar çatışmasını ve güvenlik zaafını bugüne kadar kim denetledi?

Kamu kurumlarının siber güvenliğinde şirket sahipliği, sistemlere erişim yetkileri ve bağımsız denetim hayati önem taşır.

Yetkililer derhal açıklasın; Borsa İstanbul, Türk Telekom, THY ve ilgili bakanlıklar, Barikat'tan hangi siber güvenlik hizmetlerini aldı? Bu şirkete hangi kritik sistemlere ve veri tabanlarına erişim yetkisi verildi? Tera Grubu'nun Barikat'a hakim ortak olması sonrasında, hizmet verilen kamu kurumları ve Borsa İstanbul tarafından bir güvenlik ve çıkar çatışması değerlendirmesi yapıldı mı? Şirketin erişim ve log kayıtları bağımsız siber güvenlik uzmanlarınca incelendi mi? Kamu sistemlerine ve piyasa verilerine yetkisiz erişim veya veri sızıntısı olup olmadığı araştırıldı mı? Şirket yönetimi TMSF kayyımına geçerken, kamuya verilen siber güvenlik hizmetlerinin kesintisizliği ve erişim güvenliği için hangi acil tedbirler alındı? KAP'ta açıklanan 650 milyon TL'lik yeni siparişlerin ne kadarı, hangi stratejik kamu kurumlarından geldi?

Vatandaşın çalınan birikiminin hesabını sorduğumuz gibi devletin ve kamunun mahrem verilerinin güvenliğini de sonuna kadar sorgulayacağız. Her fırsatta milli güvenlik diyerek vatandaşa parmak sallayan iktidar, devletin dijital kalelerini kimlere emanet ettiğinin hesabını vermek zorundadır. Kamunun verisi, milletin güvenliğidir."