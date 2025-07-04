Pakistan Başbakanı Şerif, İsrail'in İran'a saldırılarını kınadı Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "hukuksuz, gerekçesiz ve kınanması gereken saldırılar" olarak nitelendirdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı.

Şerif, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in EİT üyesi ve "kardeş ülke" İran'a yönelik askeri saldırısının, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden tehlikeli sürecin parçası olduğunu vurgulayan Şerif, "İsrail'in İran'a saldırıları, bölgemizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden sorumsuz bir eylemdir. Pakistan olarak bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Şerif, İran halkına baş sağlığı dileklerini ileterek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimiz için de acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın bölge halklarının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılara karşı net duruş sergilediğini belirten Şerif, "kardeş ülke İran'la dayanışma içinde olduklarını" dile getirdi.

"Güvenlik sorunları, jeopolitik amaçlarla istismar ediliyor"

Başbakan Şerif, bazı aktörlerin bölgesel krizleri jeopolitik çıkarları doğrultusunda istismar ettiğine, bunun da istikrarsızlık ve çatışma ortamını körüklediğine dikkati çekti.

İsrail'in İran'a saldırısının yanı sıra Gazze'de devam eden insani felakete de değinen Şerif, masum sivillere yönelik saldırıları "barbarlık" olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Şerif, "Gazze'de çocuklar açlıktan ölürken, yardım konvoyları bombalanırken insanlık nerede? Birleşmiş Milletler personelinin hedef alınması bile sessizlikle karşılanıyor." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de terör saldırısı sonrası Pakistan'a karşı yönelttiği "provokatif eylemlere" de eleştiri getiren Şerif, "Silahlı kuvvetlerimizin kararlı duruşu ve halkımızın metanetiyle bu saldırılara karşı örnek duruş sergilendi." diye konuştu.

"Barış için dayanışma şart"

Başbakan Şerif, EİT üyesi ülkelerin ortak değerleri ve kardeşlik bağı çerçevesinde hareket ederek, bölgeye barış ve istikrar getirmek adına daha güçlü dayanışma sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Şerif, Pakistan'ın uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve işbirliği ilkeleri temelinde tüm kardeş ülkelerle yakın çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.