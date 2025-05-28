Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

28.05.2025 15:49
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu." dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Yaşasın Pakistan-Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu." dedi.

Şerif, Azerbaycan'ın Laçın kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu.

Başbakan Şerif, ülkesinin bağımsızlık günü vesilesiyle Aliyev'i ve tüm Azerbaycan halkını "kurtuluşları için verdikleri mücadele" dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin en içten tebriklerini ileten Şerif, "Kardeşim, diplomatik becerileriniz sayesinde bu meseleyi çözüme kavuşturdunuz ve bu sayede sadece bölgede değil, ötesinde de yüksek bir yer ve nüfuz kazandınız." ifadesini kullandı.

Şerif, Aliyev ve Erdoğan ile yaptığı üçlü görüşmeye katılmaktan onur duyduğunu belirterek "Burada, bölgenin dingin güzelliği içinde Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan bayraklarının dalgalanışını izlerken yüreğimiz büyük bir sevinç ve gururla doldu." diye konuştu.

Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin, yüzyıllar boyunca paylaşılan değerler ve karşılıklı destekle şekillenen derin tarihi, kültürel ve manevi bağlarla birbirine bağlı olduğunu söyleyen Şerif, "Sevgili kardeşlerim, son zamanlarda Karabağ, Keşmir ya da KKTC konusunda birbirimizin yanında yer alarak bu tarihi ilişkiyi daha da güçlendirdik. Gücümüz dayanışmamızda ve karşılıklı saygımızda yatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şerif, Pakistan ve Hindistan arasındaki çatışmalar sırasında Pakistan vatandaşlarının desteğine değinerek şöyle devam etti:

"Pakistan'ın Hindistan'la olan son çatışması sırasında vatandaşlarımızın coşku ve heyecanının yoğunluğu karşısında büyülenmemek mümkün değildi zira bu çatışma Pakistan'a karşı inandırıcı bir kanıt ortaya koyamadığı gibi Hindistan, Pahalgam'daki sözde olayın herhangi bir uluslararası kurum tarafından tarafsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması yönündeki samimi ve cömert teklifimizi de reddetti."

Dünya'da silahlı çatışmalar, iklim değişikliği, hastalıklar ve ekonomik kriz gibi pek çok ciddi sorun olduğunu ifade eden Şerif, "İşte bu nedenle üçümüz bugün burada bir araya geldik ve çatışmayı reddederken şefkati tercih ettik. Sabır ve bilgeliğin nihayetinde barış ve refahı getireceğinden eminiz. Günümüzün öngörülemeyen ve değişken dünyasında, siyasi güvenlik mimarileri, bağlantısallık ve gelişen teknolojiler yeni gerçekliği şekillendiriyor." dedi.

"Bu üçlü format hepimiz için büyük önem ve anlam taşıyor"

Türkiye ve Azerbaycan'ın sarsılmaz bir kaya gibi, ülkesinin yanında durduğunu ve böyle kardeş ülkelere sahip olduğu için şanslı olduğunu ifade eden Şerif, ilişkilerin sadece ülkeler arası değil, bölgenin ötesinde de barışa ve kalkınmaya katkı sağlayacağını kaydetti.

Şerif, "Bu üçlü format hepimiz için büyük önem ve anlam taşıyor." diyerek formatın, uyum içerisinde ilerlemek için gerekli bir ortam sağladığına işaret etti.

Pakistan'da yaşanan son gelişmelere değinen Şerif, "Pakistan'a verdiğiniz destek için kalpten teşekkür etmek istiyorum. Bu çatışma çok ciddiydi. Bu, Hindistan'ın Pakistan'a karşı hiçbir mantıklı sebep olmaksızın gerçekleştirdiği bir saldırıydı." dedi.

Şerif, çatışmalar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşunun, Pakistan halkıyla dayanışmasının ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu süreçteki kararlı duruşunun Pakistan halkının kalbini kazandığını belirtti.

"Dün de barış istedik, bugün de barış istiyoruz ve yarın da barış isteyeceğiz"

Şerif, "Her zaman, her iki ülke ve halklarına minnettar kalacağız." diyerek şunları kaydetti:

"Biz bölgede barış istiyoruz. Dün de barış istedik, bugün de barış istiyoruz ve yarın da barış isteyeceğiz. Bu da acil dikkat ve dostane çözüm gerektiren meselelerin masada konuşulmasını gerektiriyor. Bunlardan biri, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda ve Keşmir halkının arzuları doğrultusunda Keşmir meselesidir."

Şerif, bir diğer meselenin de "su" olduğunu söyleyerek Hindistan'ın, Pakistan halkı için can damarı olarak tanımladığı İndus Suları Anlaşması'nı silah olarak kullanmaya çalıştığını kaydetti.

"Hindistan'ın Pakistan'a akan suyu kesmekle tehdit etmesi çok üzücü. Bu, mümkün değil, hiçbir zaman mümkün olmadı ve inşallah mümkün olmayacak. Biz, Hindistan'ın bunu asla yapmaması için gerekli önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullanan Şerif, bir başka bir meselenin de "terör" olduğunun altını çizdi.

Şerif, Hindistan terörle mücadele konusunda görüşmek isterse, Pakistan'ın buna hazır olduğuna dikkati çekerek, ülkesinin terör konusunda büyük yaralar aldığına işaret etti.

Geçmişte terör nedeniyle 90 bin Pakistanlının hayatını kaybettiğini hatırlatan Şerif, ülkeler arasındaki dostluğa değindi.

Şerif, sözlerini "Yaşasın Pakistan-Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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