Pakistan, BMGK\'yi İsrail\'in Gazze\'deki saldırılarına son vermek için müdahale etmeye çağırdı

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistin halkına yönelik "katliamına" son vermek için müdahalede bulunmaya ve ateşkes uygulamaya çağırdı.

Sözcü Beluç, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırılarını kınamasını desteklediklerini söyledi.

BMGK'yi Gazze Şeridi'nde İsrail'in Filistin halkına yönelik "katliamına" son vermek için müdahale etmeye ve ateşkes uygulamaya çağıran Beluç, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) finansmanı askıya alan ülkelerden bu kararlarını derhal geri almalarını talep etti.

Beluç, açlık ve uygun tıbbi bakımın sağlanamaması nedeniyle daha fazla ölüm ve acı yaşanmasını önlemek için Gazze kuşatmasının kaldırılması gerektiğini ifade ederek, "Pakistan, kuşatma altındaki Gazze halkına verdiği diplomatik, ahlaki, siyasi ve insani destekte kararlı." diye konuştu.

Sözcü Beluç, İsrail'in Refah'ta yerlerinden edilmiş 1,4 milyon insana yönelik acımasız saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e karşı aldığı ihtiyati tedbir kararlarına açık bir meydan okuma olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrailli asker öldürüldü.