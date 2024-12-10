EİT Kültürlerine Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
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EİT Kültürlerine Fotoğraf Sergisi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü (EİT-CI) ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle, EİT üye ülkelerinin kültürlerinin sergilendiği "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" sergisi düzenledi.

10.12.2024 23:46
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Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Kültür Enstitüsü (EİT-CI) ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle, EİT üye ülkelerinin kültürlerinin sergilendiği "Dostluk Kareleri: EİT Kültürlerine Fotoğrafik Bir Övgü" sergisi düzenledi.

Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışından önce, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Sergide, EİT bölgesini tanımlayan doğal güzellikleri, çeşitli topografyayı ve benzersiz mimari mirası yakalayan ünlü fotoğrafçıların çarpıcı eserleri yer aldı.

Pakistan'ın görkemli dağlarından Afganistan'ın canlı manzaralarına ve Orta Asya'nın doğal manzaralarına kadar her fotoğraf, EİT üye ülkeleri arasındaki dostluk, birlik ve ortak mirasın hikayesini anlatan kareleri barındırıyor.

AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, milletler arasında saygı ve daha güçlü bağlar oluşturmada kültürel diplomasinin önemini vurgulayarak, serginin EİT ülkeleri arasındaki dostluk bağlarının ve ortak değerlerin bir kutlaması olduğunu söyledi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ise EİT bölgesinin antik imparatorlukların, göçebe kabilelerin ve canlı modern kültürün kesiştiği bir medeniyetler kavşağı olduğunu belirterek, Bakü'nün hareketli çarşılarından Multan'ın karmaşık el sanatlarına ve İstanbul'un büyük camilerine kadar sergilenen fotoğrafların kültür, gelenekler ve yaşam tarzlarını yansıttığını dile getirdi.

EİT-CI Başkanı Dr. Saad Sikander Khan da, EİT'in temel hedeflerinden birinin sürdürülebilir kalkınmayı ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek olduğunu, izleyicileri, fotoğraflarda yansıtılan manzaraların güzelliğini ve EİT ülkelerinin çeşitliliğini hissetmeye davet etti.

Fotoğraf sanatçıları Ali Tahir Zaidi, Muzamil Hussain, Sajid Hyderi ve Anadolu Ajansı Ankara Fotoğraf Haberleri Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal, fotoğraf alanındaki yolculuklarını ve çalışmalarının ardındaki hikayeleri katılımcılarla paylaştı.

Etkinliğe, diplomatlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok davetli katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Pakistan, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel EİT Kültürlerine Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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