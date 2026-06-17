Pakistan\'dan ABD-İran mutabakatında Türkiye ile iş birliği vurgusu

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde ülkesinin Türkiye ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Cüneyd, mutabakat sürecine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cüneyd, tüm dünya için daha barışçıl ve mutlu bir gelecek görmeyi umut ettiklerini vurgulayarak, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın, "herkesle ve özellikle komşularla dostluk" ilkesine dayanan dış politika vizyonu uyarınca ülkesinin küresel ve bölgesel krizlerde yapıcı ve barışçıl rol oynadığını belirtti.

Pakistan'ın, ABD ve İran arasındaki süreçte diplomatik faaliyetlerinde Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarına işaret eden Cüneyd, "İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler yoluyla ateşkese ulaşmayı başardık. Şimdi ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in duyurduğu üzere, cuma günü nihai imza töreni gerçekleştirilecek. Türkiye'nin kardeş liderliğiyle bu süreçte sürekli temas halindeydik ve tüm bu konularda ortak duruş sergiledik." dedi.

Büyükelçi Cüneyd, dünyadaki hiçbir çatışmanın tarafların yararına olmadığını, savaşların ağır ekonomik ve insani krizleri beraberinde getirdiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışın tesisindeki liderliğine övgüde bulunan Büyükelçi Cüneyd, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biridir. (Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde) Türkiye, barışın çok kırılgan olduğu birçok yakın coğrafyada güvenliği sağlayarak maşallah harika bir iş başardı." ifadelerini kullandı.

Cüneyd, Pakistan olarak, her kritik meselede ülkesinin yanında duran ve ilkeli bir duruş sergileyen "Türk hükümetine, liderliğine ve halkına" minnettarlığını dile getirdi.

Türkiye ve Pakistan'ın en zor zamanlarında birbirinin yardımına koşan ilk taraflar olduğunu vurgulayan Cüneyd, geçmişte yaşanan afetlerdeki dayanışmaya dair şöyle konuştu:

"İstanbul depreminde dönemin Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Türkiye'yi ilk ziyaret eden lider olmuştu. 2010 yılında Pakistan'ı vuran büyük sel felaketinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bizi ilk ziyaret edenler arasındaydı. İstanbul'da sel mağdurları için düzenlenen bağış gecesinde, Emine Erdoğan baş konuktu. Konuşmasını yaparken duygularına hakim olamayarak ağladı. Bu, benim mezara kadar kalbimde taşıyacağım bir şeydir. Bize gösterdiği o sevgi ve şefkat, bizim sadece dost değil, bundan çok daha fazlası öz kardeş olduğumuzu kanıtlamıştır."

"Urduca ve Türkçe arasında 6 bin 500 ortak kelime var"

Cüneyd, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin sadece Kurtuluş Savaşı veya Osmanlı dönemiyle sınırlı olmadığını, 17. yüzyılın başlarına kadar uzanan derin bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

İki ülkenin tarihi, dini ve kültürel çok sayıda ortak aidiyetleri olduğuna dikkati çeken Cüneyd, "Örneğin benim ana dilim olan Urduca, Türkçe 'Ordu' kelimesinden gelmektedir. Bugün Türkçe ve Urduca arasında 'zaman, ayna, hava, cennet, istiklal, taksim' gibi tam 6 bin 500 ortak kelime bulunuyor. Bunlar sadece birer tesadüf değil, Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür Şah'ın da Türk kökenli olduğu düşünülürse, kaderin sistemik bir tasarımıdır." değerlendirmesinde bulundu.