Pakistan'dan ABD-İran mutabakatında Türkiye ile iş birliği vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan'dan ABD-İran mutabakatında Türkiye ile iş birliği vurgusu

Pakistan\'dan ABD-İran mutabakatında Türkiye ile iş birliği vurgusu
17.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD-İran mutabakat sürecinde Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarını belirtti. Cüneyd, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini övdü ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına dikkat çekti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sürecinde ülkesinin Türkiye ile sürekli temas halinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Cüneyd, mutabakat sürecine dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Cüneyd, tüm dünya için daha barışçıl ve mutlu bir gelecek görmeyi umut ettiklerini vurgulayarak, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın, "herkesle ve özellikle komşularla dostluk" ilkesine dayanan dış politika vizyonu uyarınca ülkesinin küresel ve bölgesel krizlerde yapıcı ve barışçıl rol oynadığını belirtti.

Pakistan'ın, ABD ve İran arasındaki süreçte diplomatik faaliyetlerinde Türkiye ile sürekli temas halinde olduklarına işaret eden Cüneyd, "İslamabad'da gerçekleştirilen müzakereler yoluyla ateşkese ulaşmayı başardık. Şimdi ise Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in duyurduğu üzere, cuma günü nihai imza töreni gerçekleştirilecek. Türkiye'nin kardeş liderliğiyle bu süreçte sürekli temas halindeydik ve tüm bu konularda ortak duruş sergiledik." dedi.

Büyükelçi Cüneyd, dünyadaki hiçbir çatışmanın tarafların yararına olmadığını, savaşların ağır ekonomik ve insani krizleri beraberinde getirdiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel barışın tesisindeki liderliğine övgüde bulunan Büyükelçi Cüneyd, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern tarihin en etkili ve nüfuzlu liderlerinden biridir. (Ukrayna ve Rusya arasındaki görüşmelerde) Türkiye, barışın çok kırılgan olduğu birçok yakın coğrafyada güvenliği sağlayarak maşallah harika bir iş başardı." ifadelerini kullandı.

Cüneyd, Pakistan olarak, her kritik meselede ülkesinin yanında duran ve ilkeli bir duruş sergileyen "Türk hükümetine, liderliğine ve halkına" minnettarlığını dile getirdi.

Türkiye ve Pakistan'ın en zor zamanlarında birbirinin yardımına koşan ilk taraflar olduğunu vurgulayan Cüneyd, geçmişte yaşanan afetlerdeki dayanışmaya dair şöyle konuştu:

"İstanbul depreminde dönemin Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Türkiye'yi ilk ziyaret eden lider olmuştu. 2010 yılında Pakistan'ı vuran büyük sel felaketinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan bizi ilk ziyaret edenler arasındaydı. İstanbul'da sel mağdurları için düzenlenen bağış gecesinde, Emine Erdoğan baş konuktu. Konuşmasını yaparken duygularına hakim olamayarak ağladı. Bu, benim mezara kadar kalbimde taşıyacağım bir şeydir. Bize gösterdiği o sevgi ve şefkat, bizim sadece dost değil, bundan çok daha fazlası öz kardeş olduğumuzu kanıtlamıştır."

"Urduca ve Türkçe arasında 6 bin 500 ortak kelime var"

Cüneyd, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin sadece Kurtuluş Savaşı veya Osmanlı dönemiyle sınırlı olmadığını, 17. yüzyılın başlarına kadar uzanan derin bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

İki ülkenin tarihi, dini ve kültürel çok sayıda ortak aidiyetleri olduğuna dikkati çeken Cüneyd, "Örneğin benim ana dilim olan Urduca, Türkçe 'Ordu' kelimesinden gelmektedir. Bugün Türkçe ve Urduca arasında 'zaman, ayna, hava, cennet, istiklal, taksim' gibi tam 6 bin 500 ortak kelime bulunuyor. Bunlar sadece birer tesadüf değil, Babür İmparatorluğu'nun kurucusu Babür Şah'ın da Türk kökenli olduğu düşünülürse, kaderin sistemik bir tasarımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Diplomasi, Pakistan, Ekonomi, Türkiye, Ankara, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan ABD-İran mutabakatında Türkiye ile iş birliği vurgusu - Son Dakika

Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 14:06:04. #7.13#
SON DAKİKA: Pakistan'dan ABD-İran mutabakatında Türkiye ile iş birliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.