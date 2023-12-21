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Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırganlığından endişe duyuyor - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırganlığından endişe duyuyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad'ın Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu söyledi. Beluç, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü kampanyanın sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırganlığından endişe duyuyor
21.12.2023 - 23:03,
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İslamabad'ın Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu söyledi.

Başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığı binasında haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beluç, İsrailli yetkililerin bağımsız Filistin devletini reddeden ifadelerine atıfta bulunarak, "(Bu tür açıklamalar) İsrail işgal makamlarının gerçek niyetlerini, uluslararası hukuku ve taahhütleri hiçe saydıklarını ve Filistin sorununun adil çözümünü reddettiklerini yansıtıyor." dedi.

Beluç, Pakistan'ın Gazze'de devam eden İsrail saldırganlığından derin endişe duyduğunu dile getirerek, İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü kampanyanın sona ermesine yönelik uluslararası çabaları desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Pakistan, Afganistan'a TTP çağrısını yineledi

Pakistan'ın "terör örgütleri listesinde yer alan Pakistan Talibanı'nın (TTP)" modern sofistike silahlara sahip olmasından ve bunları kullanmasından derin endişe duyduğunu vurgulayan Beluç, "TTP'nin oluşturduğu tehdit sebebiyle uluslararası toplum ortak hareket etmeli ve bu tehdidi etkisiz hale getirmek için ortak stratejiler geliştirilmeli. Bu amaçla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Beluç, Afganistan makamlarından başta TTP olmak üzere terör gruplarına karşı etkili adımlar atmalarını beklediklerini vurguladı.

Hindistan'a suçlama

İslamabad'ın, Hindistan istihbarat kurumlarının "Pakistan içindeki terör unsurlarını ve terör faaliyetlerini desteklemesi ve finanse etmesinden" endişe duyduğunu belirten Beluç, "Yeni Delhi yönetimi tarafından desteklenen ve finanse edilen terör unsurlarının" karıştığı bir dizi somut kanıtlar bulunan vakaları kamuoyu ile yakında paylaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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