Pakistan, İİT'yi İsrail'e karşı birleşik strateji başlatmaya çağırdı

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Pakistan, İslam İşbirliği Teşkilatını (İİT) Filistin halkını korumak için İsrail'e karşı "birleşik strateji" başlatmaya çağırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif liderliğinde toplanan federal kabine, İsrail'in zulmünü ve masum Filistin halkının öldürülmesini şiddetle kınayan kararı oy birliğiyle kabul etti.

Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararda, İİT'ye Filistin halkını korumak için İsrail'e karşı birleşik bir strateji başlatma çağrısında bulunuldu.

Kararda, Pakistan'ın Filistin halkına olan "desteği" bir kez daha teyit edilerek, uluslararası toplumdan pratik adımlar atması, Filistin halkını öldürmesini engellemek için İsrail'e yaptırım uygulaması istendi.

"Siviller, hastaneler, okullar, Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları, medya ofisleri ve gazeteciler İsrail'in ayrım gözetmeyen bombaları, kurşunları ve katliamları karşısında güvende değil." ifadelerine yer verilen kararda, sadece kınamanın yeterli olmadığı, dünyanın pratik adımlar atması gerektiği kaydedildi.

Kararda, uluslararası toplum ve uluslararası örgütlerin, soykırım ve savaş suçlarına karışan İsrail'e karşı yaptırımlar da dahil olmak üzere hukuki, diplomatik ve idari tedbirleri başlatması gerektiği vurgulanarak, "(İsrail) Barbar bir devlet, daha fazla masum kanı dökülmesini önlemek için uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı olmalı. Aksi takdirde bu ateş tüm dünyaya yayılacak." uyarısında bulunuldu.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.