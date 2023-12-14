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Pakistan, zeytin üretimine yönelerek yağ ithalatını düşürmek istiyor - Son Dakika
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Pakistan, zeytin üretimine yönelerek yağ ithalatını düşürmek istiyor

Pakistan, yemeklik yağ ithalatını azaltmak ve vatandaşların sağlıklı yağ tüketimini teşvik etmek amacıyla zeytin üretimini artırmaya çalışıyor. Ülkede şu ana kadar 5 milyonun üzerinde zeytin fidanı dikildi ve 85 milyon yabani zeytin ağacı bulunuyor. Pakistan, 10 yıl içinde yemeklik yağda kendine yeter hale gelmeyi hedefliyor ve 30 bin hektarlık alanda zeytin yetiştirilmesi planlanıyor. Ayrıca Pakistan, Madrid merkezli Uluslararası Zeytin Konseyi'ne üye olmak istiyor ve Türkiye ile işbirliği yapmayı planlıyor.

Pakistan, zeytin üretimine yönelerek yağ ithalatını düşürmek istiyor
14.12.2023 - 11:05,
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Yemeklik yağ için her yıl milyar dolarlar harcayan Pakistan, zeytin üretimine yönelerek yağ ithalatını düşürmek istiyor.

Hindistan ve Çin'in ardından yurt dışından en çok palm yağı alan ülke Pakistan, yıllık 3,7 milyon ton yemeklik yağ ithal ediyor.

Senelik yemeklik yağ tüketimi de toplamda 5 milyon ton civarında bulunan Pakistan'da artan talep ve yükselen fiyatlar, ülkenin yemeklik yağ ithalat faturasını 2011-2022 mali yılında 4,5 milyar dolara yükseltti.

Enerji ithalatına 20 milyar doların üzerinde bütçe ayıran Pakistan'da yemeklik yağ, en büyük ikinci ithalat kalemi olarak öne çıkıyor.

85 milyon yabani zeytin ağacı, ekonomiye kazandırılabilir

Pakistan ise yemeklik yağ ithalatını azaltmak ve vatandaşların sağlıklı yağ tüketimini teşvik etmek amacıyla zeytin üretimini artırma gayretinde.

Pakistan'da 2000'li yıllarda başlanan çalışmalar kapsamında şu ana kadar ülke genelinde 5 milyonun üzerinde zeytin fidanı dikildi.

Öte yandan ülkede, 85 milyonun üzerinde yabani zeytin ağacı bulunuyor. Hükümet, aşılama çalışmalarıyla bu ağaçlardan verim almayı hedefliyor.

Uzmanlar, dikilen zeytin fidanlarıyla Pakistan'ın 10 yıl içinde yemeklik yağda kendine yeter hale gelmesinin mümkün olduğunu belirtiyor.

30 bin hektarlık alanda zeytin yetiştirilmesi hedefleniyor

Pakistan Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanlığı bünyesinde bulunan Ulusal Proje Direktör Yardımcısı Azmat Ali Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın 4 eyaletinde zeytincilik projeleri yürüttüklerini belirterek, ülke genelinde 30 bin hektarlık alanda zeytin yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Avan, şu ana kadar 18 bin hektar alana zeytin diktikleri bilgisini paylaşarak, dikilen alanların yüzde 20'sinden üretim sağladıklarını dile getirdi.

Pakistan, Uluslararası Zeytin Konseyine üye olmak istiyor

Devlete ait "Pak Olive" şirketinin kurulduğuna işaret eden Avan, "Bizim geniş arazilerimiz var ve bunlar zeytincilik için uygun araziler. Biz bu arazilere zeytin dikmek ve ithal yağ faturasını azaltmak istiyoruz. Enerjiden sonra en çok para ödediğimiz ithalat kalemi yemeklik yağ." dedi.

Avan, Pakistan halkına sağlıklı yağ yedirmek istediklerini belirterek, "Gelecekte bu yağı ihraç etmek niyetindeyiz. Ayrıca zeytin üreten ülkeleri bir araya getiren Madrid merkezli Uluslararası Zeytin Konseyine (IOC) de üye olmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye ile işbirliği vurgusu

Çiftçilerin zeytincilikle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadığına dikkati çeken Avan, zeytincilikle ilgili ülke genelinde çok sayıda eğitimin düzenlendiğini söyledi.

Avan, uluslararası standartları yakalamak için şirketleşme, pazarlama, paketleme gibi alanlar üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Türkiye ile (zeytincilik) işbirliğinden memnuniyet duyarız. Teknoloji, bilgi paylaşımı gibi konularda anlaşma yapabiliriz." dedi.

Belucistan eyaletinde zeytincilik faaliyetleri yürüten Adil Han ise Türkiye'den milyonlarca zeytin fidanı getirildiğini anımsatarak, bu fidanların ülkenin dört bir yanına dikildiğini hatırlattı.

Han, Türkiye'nin yardımından sonra Pakistan'ın zeytin ve zeytin yağı üretmeye başladığını belirterek, zeytincilikle ilgili Türk uzmanlardan destek talep ettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan, zeytin üretimine yönelerek yağ ithalatını düşürmek istiyor - Son Dakika
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