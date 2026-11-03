Pala, iş kazası ikinciliğini Işıkhan'a 'O koltukta nasıl rahat oturuyorsunuz?' dedi - Son Dakika
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Pala, iş kazası ikinciliğini Işıkhan'a 'O koltukta nasıl rahat oturuyorsunuz?' dedi

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Pala, iş kazası ikinciliğini Işıkhan\'a \'O koltukta nasıl rahat oturuyorsunuz?\' dedi
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TBMM komisyonunda YENİ Parti Milletvekili Kayıhan Pala, Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada ikinci, ölümcül olmayanlarda birinci olduğunu belirterek Bakan Vedat Işıkhan'a sert sözlerle seslendi. Pala 2027 hedefine ulaşılsa bile Türkiye'nin dünyada beşinci olacağını söyledi.

Haber: Batuhan Dükel

(TBMM) - YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada ikinci, ölümcül olmayan iş kazalarında ise birinci sırada olduğunu belirterek Bakan Vedat Işıkhan'a, "O koltukta nasıl rahat oturuyorsunuz?" diye seslendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2027 yılı bütçesini görüşmek üzere Komisyon Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Bakan Vedat Işıkhan'ın sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı.

ESEN, KREŞ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN KAÇ İŞ YERİNİN DENETLENDİĞİNİ SORDU

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, 2024'te üç yaşından küçük çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadınların yalnızca yüzde 26,9'unun çalıştığını, aynı durumdaki erkeklerde ise bu oranın yüzde 90'ı aştığını söyledi. Esen, aradaki farkın çocuk bakım sorumluluğunun kadınların çalışma hayatını nasıl etkilediğini gösterdiğini belirtti.

Doğum izninin ardından güvenilir ve uygun ücretli kreş bulamayan annelerin durumuna dikkati çeken Esen, "İşinden ayrıldığında gelirini ve bir yandan da emeklilik primlerini nasıl koruyacak?" diye sordu. Esen, Işıkhan'dan 2027'de kaç anneye bakım desteği verileceğini, bunun için ne kadar kaynak ayrılacağını ve kreş açma yükümlülüğü bulunan kaç iş yerinin denetlendiğini açıklamasını istedi.

PALA: BAKANLIĞINIZ NEDEN SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNE BU KADAR ENGEL KONURKEN BUNA SEYİRCİ KALIYOR?

Esen'in ardından söz alan YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Bakanlık müfettişlerinin Bursa'da hazırladığı bir raporda işçilere sendikal baskı uygulandığının tespit edildiğini söyledi. Pala, Işıkhan'a, "Bakanlığınız neden sendikalaşmanın önüne bu kadar engel konurken buna seyirci kalıyor? Bunun yanıtını mutlaka vermelisiniz" dedi.

Işıkhan'ın sunumunda meslek hastalıklarına değinmediğini belirten Pala, Türkiye'de 2025 yılında meslek hastalığı nedeniyle tek bir ölümün bile kayıtlara girmediğini söyledi. Pala, "Örneğin bir bakan olarak, üstelik de akademik birisi olarak bu size tuhaf gelmiyor mu?" diye sordu. Dünyada işe bağlı ölümlerin yüzde 89'unun meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklardan kaynaklandığını belirten Pala, bu ölümlerin Türkiye'de kayda geçmemesini eleştirdi.

"O KOLTUKTA NASIL RAHAT OTURUYORSUNUZ?"

Pala, 2024'te Türkiye'de ölümcül iş kazası oranının 100 binde 11,5 olduğunu, bu oranın Almanya'da 100 binde 1, Macaristan'da ise 100 binde 1,6 olduğunu söyledi. Bakanlığın 2027 için belirlediği 100 binde 6,4 hedefine ulaşılsa bile Türkiye'nin ölümcül iş kazalarında dünyada beşinci sırada olacağını belirtti. Türkiye'nin ölümcül olmayan iş kazalarında ise dünyada birinci sırada olduğunu söyleyen Pala, Işıkhan'a, "O koltukta nasıl rahat oturuyorsunuz ya?" diye seslendi.

Bakanlığın faaliyet raporunda iş sağlığı ve güvenliği alanında 2 bin 288 teftiş yapıldığının belirtildiğini aktaran Pala, Türkiye'de 10 bin çalışana 0,3 iş müfettişi düştüğünü söyledi. Pala, "Bu kadar sermayenin yanında durmak yerine biraz da emekçilerin yanında dursanız" dedi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişi sayısını Işıkhan'a dördüncü kez sorduğunu ve yanıt alamadığını belirten Pala, 325 milyar liralık prim alacağının kaç kişiden tahsil edileceğini sordu. Pala, Temmuz 2026 istatistiklerinde GSS primi devlet tarafından ödenenler arasında "diğer" kategorisinde yer alan 1 milyon 710 bin 93 kişinin kimler olduğunu da sordu.

ARSLAN, TİP 1 DİYABETLİLER İÇİN SENSÖR DESTEĞİNDE YAŞ SINIRININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Pala'nın ardından konuşan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ednan Arslan, 18 yaş altındaki tip 1 diyabetlilere sağlanan glikoz ölçüm sensörü desteği için Işıkhan'a teşekkür ederek, "Tip 1, 18 yaşından sonra geçmiyor. Üniversite öğrencileri var. Hamileler var" dedi. Arslan, sensör desteğinin 18 yaş üstündeki tip 1 diyabetlilere de koşulsuz sağlanmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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