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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı - Son Dakika
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Palandöken'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi. Diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir: Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre.

Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı
17.12.2023 - 11:29,
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Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez17.12.2023En yüksekEn düşük
PalandökenKY-50
Palandöken-2KY-30
HakkariY-102
SarıkamışKY-36
ErganKY-50
KartalkayaKY-7-6
KartepeKY-11
YalnızçamKY-60
ErciyesKY02
UludağKY-3-1
ÇambaşıKY-5-3
DenizliKY05
(KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)

Kaynak: AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kartalkaya, Erciyes, Hakkari, Son Dakika

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