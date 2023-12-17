Palandöken\'de En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 114 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 114, Palandöken-2'de 73, Hakkari'de 59, Sarıkamış'ta 41, Ergan'da 35, Kartalkaya'da 32, Kartepe'de 16, Yalnızçam'da 12, Erciyes'te 9, Uludağ'da 8, Çambaşı'nda 7 ve Denizli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 17.12.2023 En yüksek En düşük Palandöken KY -5 0 Palandöken-2 KY -3 0 Hakkari Y -10 2 Sarıkamış KY -3 6 Ergan KY -5 0 Kartalkaya KY -7 -6 Kartepe KY -1 1 Yalnızçam KY -6 0 Erciyes KY 0 2 Uludağ KY -3 -1 Çambaşı KY -5 -3 Denizli KY 0 5 (KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu) (KY: Kar yağışlı, Y: Yağmurlu)

Kaynak: AA