Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi kamu görevlileri davasında beklenen bilirkişi raporu geldi. Konya Teknik Üniversitesi'nden gelen raporda, depremde ölen inşaat mühendisi "asli kusurlu" bulunurken, diğer belediye yöneticilerine "kusur" atfedilmeyerek takdir mahkemeye bırakıldı. Depremde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, rapora "Teknik eksiklikler ortada, idari sorumluluk yok sayılıyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Palmiye Sitesi'nin üç bloğunun 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 152 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Zeynel Abidin Şerefoğlu ile mimarlar Hacı Mehmet Güner ve Mehmet Dişçeken hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan'da görülen ilk celsede, sanıklara ilişkin yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verilmişti. 3 Temmuz'da görülen ikinci celse ise raporun gelmemesi nedeniyle 17 Aralık'a ertelenmişti.

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Konya Teknik Üniversitesi'nden 7 akademisyen tarafından hazırlanan rapor, 6 ay sonra dava dosyasına sunuldu.

ÖLEN MÜHENDİS "ASLİ KUSURLU" BULUNDU, BELEDİYE YÖNETİCİLERİNE "KUSUR" ATFEDİLMEDİ

Bilirkişi raporunda, yeni inşaat ruhsatı ekindeki betonarme ve mimari projeler arasında önemli uyumsuzluklar bulunduğu, betonarme proje hesaplarında deprem hesaplarının yer almadığı ve hesap çıktılarında "Projede yönetmeliklere uygun olmayan durumlar tespit edildi" uyarısı bulunmasına rağmen projenin onaylandığı tespit edildi. Bu eksikliklerin önemli denetim hataları olduğu vurgulanan raporda, statik proje kontrolünü yapan belediyede görevli inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt'un "asli kusurlu" olduğu değerlendirildi.

Raporda ayrıca, imar çapında 8 kat olarak belirtilen izin ile mimari projede sıfır kotunun üzerinde gösterilen 9 katın uyuşmadığı tespit edildi. Yeni inşaat ruhsatını düzenleyen ve mimari projeyi kontrol eden mimar Mehmet Dişçeken'in bu nedenle "asli kusurlu"olduğu değerlendirilirken, imar çapında sehven 8 kat yazılmış olabileceği ihtimali nedeniyle belediyeden bilgi istenmesi ve kusur durumunun mahkemece yeniden değerlendirilmesi istendi.

Yeni inşaat yapı ruhsatında imzaları bulunan İmar İşleri Müdür Yardımcıları Hacı Mehmet Güner ve Zeynel Abidin Şerefoğlu'na ise teknik personelin uygunluk onayına dayanarak idari onay verdikleri gerekçesiyle kusur atfedilmedi. Bu konuda takdir mahkemeye bırakıldı.

Bilirkişi heyeti, Palmiye Sitesi'nin 27 Haziran 2000 tarihli yeni inşaat ruhsatı alınmadan temellerinin atıldığını ve ruhsat ile mimari projeye aykırı olarak kat alanlarının büyütüldüğünü belirterek, temel vizesindeki denetimi yapmadığı gerekçesiyle İnşaat Mühendisi Ali Özcan Kurt'u "asli kusurlu" buldu. Heyet, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner ile İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu'nun ise idari onaylarını inşaat mühendisinin uygunluk onayına dayandırmaları nedeniyle "kusurlu olmadıkları" yönünde görüş bildirerek nihai takdiri mahkemeye bıraktı.

Heyet, A Blok için 26 Şubat 2008'de düzenlenen yenileme ruhsatının, yapının yeniden ruhsatlandırılması gerekirken hatalı şekilde yenileme ruhsatı olarak düzenlendiğini belirtti. İlk projelerdeki uyumsuzluklar ve deprem hesaplarının bulunmaması gibi eksikliklere dikkati çeken heyet, 6 Eylül 2006 tarihli yenileme başvurusunun 2007 Deprem Yönetmeliği yürürlüğe girmeden önce yapılmış olması nedeniyle ruhsatı düzenleyen inşaat mühendisi N. Hakan Erşahan, kontrol eden İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı ile onaylayan İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Zeynel Abidin Şerefoğlu'na kusur atfetmeyerek nihai takdiri mahkemeye bıraktı.

Bilirkişi heyeti, Palmiye Sitesi'nin yapı kullanma izin belgelerinin bulunmadığını ve dönemin belediye arşivinde yapı kontrol birimine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığını belirterek, sanıkların ruhsat ve ekli projelerde imzaları bulunmasına rağmen yapı kontrol görevini yerine getirdiklerine dair kanaat oluşmadığını bildirdi.

"TEKNİK EKSİKLİKLER ORTADA, İDARİ SORUMLULUK YOK SAYILIYOR"

Depremde ailesini kaybeden İrem Türkmener Karslı, süreci şöyle değerlendirdi:

"Yine bir aklama raporuyla karşı karşıyayız. Neredeyse tek idari sorumlu, Palmiye Sitesi'nde 152 kişinin ölümüne neden olan müteahhit Ali Babaoğlu'nun depremde yıkılan bir diğer binası olan Seda Apartmanı'nda, hayatını kaybeden dönemin belediye çalışanı inşaat mühendisi Ali Özcan Kurt. Hayatta kalan sanıklar içinse sayfalarca inşaat öncesine, inşa sürecine ve sonrasına ilişkin kusur değerlendirmesi yapılmasına rağmen bilirkişilerin söylediği tek şey, yalnızca 'imza yetkilerini' kullanmış oldukları. 136 sayfalık statik-betonerme-deprem hesap sonuçları raporu var ve bu raporun her sayfasında deprem yönetmeliklerine aykırı durumlar tespit edildiğine ilişkin uyarılar bulunuyor. Şu an 'kusurlu bulunmayan' ancak Palmiye Sitesi'nin inşasında onayı bulunan üç ismin de bu raporda imzası var. Önlerine gelen belgeleri, mimar da olsalar mühendis de olsalar, 136 sayfa boyunca deprem yönetmeliklerine aykırı durumlar tespit edildiği yazsa da sorgulamadan, bakmadan imzalamak görevleriymiş. Bu yüzden 'kusur' atfedilememiş.

Biz yalnızca bir binanın neden yıkıldığını öğrenmek istemiyoruz. O binanın yapılmasına, projelerinin onaylanmasına, denetlenmemesine ve yıllarca insanların yaşam alanı olarak kullanılmasına neden olan bütün sorumluluk zincirinin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Ve bu, akla ve mantığa aykırı böyle bir aklama raporuyla mümkün değildir. Bir binada yüzlerce insanın hayatı söz konusuyken sorumluluk yalnızca birkaç imzaya indirgenemez. Teknik eksiklikler ortadadır. Bu eksikliklerin hangi aşamada, kimlerin görev ve yetkisi kapsamında ortaya çıktığı ve kimlerin bunları önleyebileceği bütün yönleriyle araştırılmalıdır. Artık depremin 4. yıl dönümü yaklaşırken görüyoruz ki suçlulara verilen ödül gibi cezalar, bizim acımızın ve 53 binden fazla insanın hayatının bir kıymetinin olmadığını, her şeyin çok hızlı unutturulmak istendiğini ve bu acılardan hiçbir ders çıkarılmayacağını göstermektedir."