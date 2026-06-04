Pamukkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika
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Pamukkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Kardeş Yaralandı

Pamukkale\'de Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Kardeş Yaralandı
04.06.2026 23:45
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Denizli Pamukkale'de, Sabit Ö. park halindeki araca pompalı tüfekle ateş açtı. Eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli, Metanet A. ve kız kardeşi Turna K.'yı yaraladı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Sabit Ö.'nün park halindeki otomobile gerçekleştirdiği pompalı tüfekli saldırıda, abla Metanet A. (35) ile kız kardeşi Turna K. (32) yaralandı. Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Metanet A., 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. ile caddede park halinde bulunan 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K.'yı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'de Pompalı Tüfekli Saldırı: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika

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