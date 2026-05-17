Pandemiye Sanatla Yanıt: Kiraz Badem'in Heykel Atölyesi

Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi Kiraz Badem, pandemi döneminde ailesinin Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi'ndeki bağ evine yerleşti. Bir süre burada kalan Badem, kız kardeşi Kübra Yeşilyurt ile hobi olarak heykelciliğe merak sardı. Boş vakitlerinde taş, polyester ve fiber malzemelerle heykeller yapan kardeşlerin eserleri yakınları tarafından ilgiyle karşılandı. 5 yıllık süreç içinde yüzlerce çeşit heykel yapan Kiraz Badem, biriken ürünleri bağ evinin garajına taşıdı. Yaptığı eserleri, bağ evinin garajında ve internet üzerinden satmaya başlayan Badem, hobi olarak başladığı heykelciliği işi haline getirdi.

'5'İNCİ YILI GERİDE BIRAKIYORUZ'

Pandemi sürecinde sıkıldıkları için evlerinden bağ evine geldiklerini aktaran Badem, "Evden buraya geldik toplu bir şekilde. Yaklaşık 13-15 kişi arasıydık normal zamanlarımızda. Biz bu işe en başta iki kız kardeş başladık. Annemiz KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hastası olduğu için işlerimizi bırakıp biraz mahremiyet alanına çekilmek zorunda kalmıştık. Süreç bizi sıkıcı bir motivasyona sokunca biz bu süreçte kız kardeşimle birlikte bu yola baş koyduk. Süreçte o kendi işine tekrar döndü. Ama zaman zaman gelir desteğini de hiçbir zaman esirgemez. Sonra evde yaptığımız geri dönüşüm atölyeleri vardı. Geri dönüşüm projeleri vardı. Şişe süslemeleri vardı. Onları bir bir buraya getirme ile başladı bu iş. Sonra iş merakı kalıplamaya taş dökümüne, polyester dökümüne kadar ilerledi. 5'inci yılı geride bırakıyoruz. Bu süreçte çok güzel yerlere geldiğine inanıyorum. Kulüplerle, öğrenci topluluklarıyla gönüllü olarak çalıştığımız fayda toplulukları var" diye konuştu.

'ZAMAN GEÇİRDİĞİMİZ ATÖLYEMİZ, İŞ KAPISINA DÖNÜŞTÜ'

Daha çok bahçe figürü ürünler yaptıklarını söyleyen Badem, "Hobi olarak başladığımız, keyif aldığımız, burada zaman geçirdiğimiz kendi atölyemiz iş kapısına dönüştü. E-ticaret devam ediyor. Toplu olarak ürün verdiğimiz noktalar var. Bireysel müşterilerimiz var. Son dönemlerin en popüler etkinliklerinden olan workshop etkinlikleri var planladığımız. Güzel bir atölyemiz var. Daha çok bahçe figürleri yapıyoruz. Bahçe dekorasyonu üzerine çalışıyoruz. Ama ev aksesuarı ürünlerimiz de mevcut. Daha büyük işletme kapıları önüne yaptığımız fiber ve polyester ürünlerimiz var. Sipariş usulü çalışıyoruz. Bunlar çünkü stokları maliyetli işler. Süreçte tamamen sipariş usulü çalıştığımız duvar giydirmeleri, tablolar, polyester büyük kapı heykelleri mevcut. Modellerimiz mevcut. Hiç piyasada olmayan bir ürün de çıkartma şansımız var. Yeter ki talep edilsin" ifadelerini kullandı.

'AİLE BİREYLERİM HEP DESTEKÇİMDİ'

Bulundukları bölgenin küçük bir yer olduğunu belirten Badem, "Gesi bağları, bulunduğumuz mevki. Çok fazla bu tarz şeylere sıcak bakan veya ılımlı olduğumuz bir çevrede değiliz. Çok şükür eşim, kız kardeşim, aile bireylerim, en yakınlarım hep destekçimdi. Açıkçası biraz da burayı benim oyun alanım olarak gördüler. Öncelik buydu ama şu anda gayet güzel bir kazançlı sistem oturmuş durumda. Yapabileceğime daha fazla yüreklendirdi ve inandırdılar. Bağ evimizin mevcut düzeneği içerisinde bulunan araba garajımızı biz atölyeye dönüştürdük. Burada teşhir ve satış alanına dönüştürdük. İnsanlar buraya geldiği zaman çıkmak istemiyorlar. Renkli bir ambiyansı var. Farklı bir atmosferi var. Bahçesinde yaptığımız etkinliklerde farklı keyifler alınıyor. Gelen de mutlu. Açıkçası biz de burada zaman geçirmekten çok keyifli ve mutluyuz" dedi.