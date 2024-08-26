Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini kabul etti - Son Dakika
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Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini kabul etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini Vatikan'da kabul etti. Papa, Orta Doğu'da her gün çok sayıda masum insanın ölmesinden acı duyduğunu ve Lübnan'ın bunun bedelini ödediğini söyledi.

26.08.2024 13:47
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Orta Doğu'da her gün çok sayıda masum insanın ölmesinden acı duyduğunu ve Lübnan'ın bunun bedelini ödediğini söyledi.

Papa, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini bugün Vatikan'da kabul etti.

Papa Franciscus, kabulde yaptığı konuşmada, "4 yıl önce Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenlerin aileleriyle, sizlerle bir araya gelmek, benim için çok dokunaklı bir şey. Sizi ve sevdiklerinizi dualarımda anmaya devam ediyorum. Sizinle beraber, o büyük patlamada hayatını kaybeden herkesi düşünüyorum." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, patlamada ölenlerin aileleriyle kendisinin de hakikati ve adaleti istediğini vurguladı.

Papa Franciscus, Beyrut Limanı'ndaki patlamadan bugün bölgede devam eden gerilime değinerek, "Sizinle beraber, Filistin ve İsrail'de, bölgenizdeki savaş nedeniyle her gün çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine tanık olmanın acısını bir kez daha hissediyorum ve Lübnan bunun bedelini ödüyor. Her savaş, dünyayı bulunduğundan daha kötü bir halde bırakır." ifadelerini kullandı.

Lübnan ve Orta Doğu için barış dileyen Papa, "Lübnan, bir barış projesidir ve öyle kalmalıdır. Amacı, çeşitli toplulukların uyum içinde yaşadığı, ortak iyiliğin kişisel çıkarların önüne konulduğu, farklı dinlerin ve mezheplerin kardeşlik ruhuyla bir araya geldiği bir ülke olmaktır." diye konuştu.

Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama 235'ten fazla kişinin ölümüne, yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Patlama nedeniyle 300 bin kişinin de yerinden olduğu belirtilmişti.

Lübnan Temyiz Mahkemesi Başsavcısı Gassan Uvaydat, 25 Ocak 2023'te, liman patlamasında daha önce yargılanan tüm tutukluların "istisnasız şekilde" serbest bırakılması kararını vermişti.

İngiltere Yüksek Adalet Divanı ise 13 Haziran 2023'te Londra merkezli şirketi liman patlamasında sorumlu bularak ölenlerin bazılarının yakınlarına ve yaralılara tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Uluslararası Af Örgütünden 3 Ağustos 2023'te yapılan açıklamada, liman patlamasına ilişkin henüz bir kişinin dahi suçlu bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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