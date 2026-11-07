Paraguay'da savcılar Ueno Bank krizi nedeniyle Pena'ya gözaltı kararı verdi - Son Dakika
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Paraguay'da savcılar Ueno Bank krizi nedeniyle Pena'ya gözaltı kararı verdi

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Paraguay\'da savcılar Ueno Bank krizi nedeniyle Pena\'ya gözaltı kararı verdi
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Paraguaylı savcılar, Ueno Bank kriziyle bağlantılı suçlamalarla görevden alınan Santiago Pena hakkında gözaltı kararı verdi. Skandalı soruşturan dört savcının cuma günü aldığı karar polise iletildi; Pena, oylamaya katılan 44 senatörün tamamının oyuyla görevden alınmıştı.

ASUNCION, 7 Kasım (Xinhua) -- Paraguaylı savcılar, görevden alınan Devlet Başkanı Santiago Pena hakkında, Ueno Bank kriziyle bağlantılı güveni kötüye kullanma ve diğer suçlamalar nedeniyle gözaltı kararı verdi.

Yerel ABC Color gazetesine göre cuma günkü karar, bankacılık skandalını soruşturan dört savcıdan oluşan bir ekip tarafından alındı ve uygulanması için ulusal polise iletildi.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Ueno Bankası'nın çöküşüyle bağlantılı olarak artan siyasi baskılar üzerine perşembe günü istifasını açıklamıştı. Ancak Paraguay Kongresi'nde toplantı yeter sayısına ulaşılamaması nedeniyle istifası oylanamamıştı. Pena, cuma günü Senato'da gerçekleştirilen azil yargılamasının ardından oylamaya katılan 44 senatörün tamamının oyuyla görevden alındı.

Kaynak: Xinhua
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