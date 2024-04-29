Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'nda terör riskine karşı önlemler alınacak

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Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, 2024 Olimpiyat Oyunlarının resmi açılışını stadyum dışında Sein Nehri boyunca sporcu kafilelerinin tekne geçişiyle planlayarak, "Olimpiyat ruhunu herkesle paylaşmayı" hedeflediklerini ve 16 milyon turisti ağırlamaya hazırlanan Paris'te terör riskine karşı en üst düzeyde önlem alınacağını belirtti.

Ducroquet, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak Paris'te devam eden hazırlıkları, Fransa Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile ortak düzenlenen basın ziyaretine katılan gazetecilere anlattı.

Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak.

Yaklaşık 15 bin sporcuyu taşıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sein Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar 6,2 kilometre boyunca geçit yapacak.

"Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak"

Büyükelçi Ducroquet, Olimpiyat Oyunları için "tamamen açık" sloganını benimsediklerini ve daha çok insanın Olimpiyat ruhunu hissedebilmesi için açılış törenini stadyum dışına taşıdıklarını aktararak, oyunları olabildiğince çok insanın izlemesini hedeflediklerini söyledi.

Ducroquet, "Çok heyecanlı ve hazırız. Kendimizi buna adadık. Dünyanın en önemli spor aktivitesine ev sahipliği yapacağız. Fransa'ya 16 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Olabildiğince çok insanın müsabakalardan keyif almasını istiyoruz." diye konuştu.

Olimpiyat Oyunları boyunca gereksinim duyulan alanlarda birçok geçici istihdam da oluşturulduğunu; diğer yandan vize ve protokol konularını da sıkı takip ettiklerini anlatan Ducroquet, "120 ülkeden devlet başkanı ya da üst düzey yetkilinin katılmasını bekliyoruz." dedi.

Samuel Ducroquet, şöyle devam etti:

"Olimpiyat Oyunları boyunca 24 bin özel kuvvet, günde 35 bin polis, 18 bin asker belli noktalarda görev yapacak. Havadan güvenlik kontrolleri de yapılacak. En üst düzey koruma sağlanacak. Cumhurbaşkanı Macron'un da söylediği gibi, 'Oyunlar boyunca Paris dünyanın en güvenli yeri olacak'. Hatta açılış töreninde, polis sayısı 45 bini bulacak."

Ducroquet, Paris'e gelecek devlet başkanları ve üst düzey yetkililerin korunmasına ilişkin ise "Protokol konusu nettir. Ev sahibi ülke katılım gösteren yöneticilerin, siyasilerin güvenliğinden sorumludur. Tehdit değerlendirmesi yaparız ve gereğini yerine getiririz. Kendi güvenlik ekibiyle gelebilir ancak bunun yanında burada ev sahibi tarafından da korunacaklar." diye konuştu.

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı alanda yalnızca 320 bin seyircinin olacağını dile getiren Ducroquet, bölgeye giriş çıkışların kontrol edilebilmesi için karekod uygulamasının devreye gireceğini hatırlattı.

Macron'un Seine Nehri'nde yüzme sözü

Olimpiyat Oyunları'nda sürdürülebilirlik konusunu da ön planda tuttuklarına işaret eden Ducroquet, kullanılacak tesislerin yüzde 95'inin mevcut tesisler olduğunu anlattı.

Ducroquet, düşük karbonlu çevre dostu binalarla inşa edilen Olimpiyat Köyü'nün ise yenilenebilir enerji kullanımı ve sıfır atık politikasıyla bir örnek model olduğunu ve oyunlar bittikten sonra ev ve ofis olarak değerlendirileceğini söyledi.

Seine nehrindeki kirliliğin yüzde 75 oranında temizlendiğini de vurgulayan Büyükelçi Ducroquet, Olimpiyat Oyunlarından sonra da Paris'te, Seine Nehri'nin kenarında belli yüzme alanlarının kalacağını belirtti.

Ducroquet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Seine Nehri'ndeki kirliliğin giderildiğini göstermek için nehirde yüzme sözü verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Kendisi, yüzeceğini söyledi. Ona güveniyorum ama ne zaman yüzecek bilmiyorum. Eminim yüzdüğünde birkaç gönüllü yüzücü de kendisine eşlik edecektir." ifadesini kullandı.

Madalyalarda Eyfel'den bir parça

Ducroquet, madalya kazanan sporcuların Paris'ten bir parçayı da yanlarında götürebileceklerini ve Eyfel Kulesi'nden küçük parçaların, altın, gümüş ve bronz madalyalara yerleştirileceğini kaydetti.

Törende sergilenecek danslar ve gösterilere ilişkin ise Ducroquet, koreografinin gizli tutulduğuna, bu konuda çok az kişinin bilgisi olduğuna dikkati çekti.

Samuel Ducroquet, Olimpiyat Oyunları'nda cinsiyet eşitliğinin de gözetildiğini aktararak, 2020'de Tokyo'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedildiğini anımsattı. Ducroquet, Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nın ise yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek sporcuyla tam eşitlik hedefine ulaştığını vurguladı.