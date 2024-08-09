Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcuların sonuçları

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(ANKARA) – Paris Olimpiyatları'nın 13'inci gününde milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54kg finalinde Çin'den Yuan Chang'a mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı. Kadın Voleybol Milli Takımı, yarı finalinde İtalya'ya setlerde 3-0'lık sonuçla mağlup oldu. Milli Takım, Cumartesi günü saat 18.15'te Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyatları'nın 13'inci gününde (08.08.2024) Türkiye'yi temsil eden sporcuların aldığı sonuçlar şöyle:

Taekwando

Olimpiyat Oyunları'nda milli taekwondocu Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57kg repesaj karşılaşmasında Kanada'dan Skylar Park'a 2-0 mağlup oldu ve oyunlara veda etti.

Milli taekwondocu Hakan Reçber, erkekler 68kg repesaj karşılaşmasında Brezilya'dan Edival Pontes'e 2-1 mağlup olarak oyunlara veda etti.

Atletizm

Emel Dereli, kadınlar gülle atma elemelerinde 17.02 metrelik atışıyla genel klasmanda 24'üncü sırayı alarak finale yükselemedi.

Modern Pentatlon

Buğra Ünal, eskrimde 35 karşılaşmada 20 tuş ve 225 puan ile 7. sırada ilk bölümü tamamladı.

İlke Özyüksel Mihrioğlu ise 16 tuş ve 205 puanla 24. sırada eskrim sıralama bölümünü bitirdi.

Olimpiyatlarda; Buğra Ünal yarın, İlke Özyüksel Mihrioğlu ise cumartesi günü, binicilik, eskrim bonus raund, yüzme ve koşu-atış bölümlerinden oluşan yarı finalde mücadele edecek.

Halter

Paris 2024 Olimpiyat Oyunlaı'nda milli halterci Muhamed Furkan Özbek, erkekler 73kg'da koparmada 150kg ve silkmede 191kg kaldırarak toplamda 341kg'ya ulaştı ve Olimpiyat 4'üncüsü oldu.

Voleybol

Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya setlerde 3-0'lık sonuçla mağlup oldu. Milli Takım, Cumartesi günü saat 18.15'te Brezilya ile bronz madalya için karşılaşacak.

Boks

Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54kg finalinde Çin'den Yuan Chang'a mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.