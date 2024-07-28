Paris Olimpiyatlarında İsrail Protestosu - Son Dakika
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Paris Olimpiyatlarında İsrail Protestosu

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, Paraguay ile karşılaştığı futbol maçında, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek için 'Soykırım Olimpiyatları' yazılı pankart açıldı. Filistin bayrakları taşıyan taraftarlar, İsrail'in olimpiyatlardan menedilmesini ve boykot edilmesini talep etti. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Fransa Cumhurbaşkanı bu talepleri reddetti.

28.07.2024 18:17
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Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda, Paraguay ile karşılaştığı futbol maçında, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etmek için "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açıldı.

Erkekler D Grubu'nda İsrail ile Paraguay arasında Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan maçta bir grup taraftar, aylardır Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren ve olimpiyatlardan menedilmesi istenen İsrail'i protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan taraftarlar, "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açtı.

Olimpiyatlar öncesinde uluslararası kamuoyunda Rusya'ya olduğu gibi İsrail'e de boykot uygulanması gerektiği yönünde sesler yükselmiş, İsrail'in olimpiyat müsabakalarından menedilmesi ve hiçbir karşılaşmada İsrail bayrağına yer verilmemesi istenmişti.

Ancak olimpiyatların düzenlenmesinden sorumlu Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), İsrail'in menedilmesi yönünde karar almadığı gibi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Rusya- Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok farklı durumlar olduğunu öne sürerek, İsrail'e Rusya'ya uygulandığı gibi bir yaptırım uygulanamayacağı yorumunda bulunmuştu.

Macron, İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla müsabakalara katılabilmesinin gerektiğini savunmuştu.

Fransa, 11 Ağustos'a kadar sürecek olimpiyatlara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli öldü, 90 bin 830 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Paris Olimpiyatlarında İsrail Protestosu - Son Dakika

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