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Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi Yasaklandı - Son Dakika
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Paris'te Filistin'e Destek Gösterisi Yasaklandı

Fransa'nın başkenti Paris'te 31 Aralık'ta Şanzelize Caddesi'nde yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisi, kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle yasaklandı. Cumhuriyetçiler partili Milletvekili Eric Ciotti'nin talebi üzerine İçişleri Bakanı gösteriyi yasaklama kararı aldı. Paris Emniyet Müdürü de yasağın titizlikle uygulanacağını belirtti.

Paris\'te Filistin\'e Destek Gösterisi Yasaklandı
29.12.2023 - 21:45,
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Fransa'nın başkenti Paris'te 31 Aralık'ta ünlü Şanzelize Caddesi'nde yapılması planlanan Filistin'e destek gösterisinin yasaklandığı bildirildi.

Cumhuriyetçiler (LR) partili Milletvekili Eric Ciotti, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle 31 Aralık'ta Paris'te Şanzelize Caddesi'nde düzenlenmesi beklenen gösteriyi "Hamas yanlısı gösteri" olarak niteledi.

Ciotti, bu gösterinin kamu düzenini bozacağını savunarak İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den gösteriyi yasaklamasını istedi.

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez de X'ten yaptığı açıklamada Ciotti'nin paylaşımını alıntılayarak, 31 Aralık'ta söz konusu caddede yapılacak tüm gösterilerin yasaklandığını vurguladı.

Nunez, yasağa titizlikle uygulanmasını sağlayacaklarını ifade etti.

Filistin'e destek amacı ve Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle 31 Aralık'ta Şanzelize Caddesi'nde gösteri düzenlenmesi çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA
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