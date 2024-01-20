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Paris'ten Brüksel'e Filistin'e Destek Yürüyüşü - Son Dakika
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Paris'ten Brüksel'e Filistin'e Destek Yürüyüşü

Fransa'nın başkenti Paris'te başlatılan Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyinin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel'e kadar yürüyerek burada yetkililere seslerini duyurmayı hedefliyor. Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Yürüyüş süresince, Brüksel'e kadar farklı kentlerde molalar verilecek. Her mola noktasında yürüyüşü yeni bir grup devralacak, isteyenler Brüksel'e kadar yürüyebilecek.

Paris\'ten Brüksel\'e Filistin\'e Destek Yürüyüşü
20.01.2024 - 18:41,
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Fransa'nın başkenti Paris'te başlatılan Filistin'e destek yürüyüşüne katılanlar, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyinin düzenleneceği Belçika'nın başkenti Brüksel'e kadar yürüyerek burada yetkililere seslerini duyurmayı hedefliyor.

Paris'te bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

" İsrail, Filistin'in çocuklarını öldürüyor" ve "Yaşasın Filistin halkının mücadelesi" sloganları atan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Filistin İçin Yürüyelim. Soykırımı Durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Paris'ten Brüksel'e Filistin'e destek yürüyüşü

Bu arada, Cumhuriyet Meydanı Filistin'e destek yürüyüşüne de ev sahipliği yaptı.

Yerel saatle 13.00'da başlatılan Filistin'e destek yürüyüşünün, 1 Şubat'ta Avrupa Birliği (AB) Konseyinin yapılacağı Brüksel'e kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Yürüyüşe katılanlar ilk etapta bugün Paris'in banliyösü Aubervilliers kentine kadar yürüyecek.

Yürüyüş süresince, Brüksel'e kadar farklı kentlerde molalar verilecek.

Her mola noktasında yürüyüşü yeni bir grup devralacak, isteyenler Brüksel'e kadar yürüyebilecek.

Eylemin ilk gününde yürüyüşe katılan Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) üyesi, Lübnan asıllı Taktak Alaa Eddine, AA muhabirine, bu yürüyüşle, şubat başında Brüksel'de düzenlenecek AB Konseyinin toplantısı kapsamında AB yetkililerine, İsrail'e karşı ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanması çağrısında bulunacaklarını belirtti.

AB Konseyinden çeşitli talepleri olacaklarını kaydeden Alaa Eddine, Filistin topraklarında işgalin durdurulmasını, İsrail'in Filistinli kadın ve çocukları hapse atmaya son vermesini, Gazze'de derhal ateşkes sağlanmasını ve buraya insani yardımın ulaştırılmasını isteyeceklerini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusunda AB'nin şu ana kadar sergilediği tavrın "utanç verici" olduğuna dikkati çeken Alaa Eddine, "(AB'ye) Baskı uygulamak bizim görevimiz. (AB) İsrail'in kendini müdafaa etme hakkından bahsediyor, oysa bir işgalcinin kendini müdafaa etme hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Alaa Eddine, İsrail'in bir apartheid rejimi olduğunu savunarak, Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak AB yetkililerinin tarihin yanlış tarafında durduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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