Parlamento Muhabirleri Derneği 60. Yıl Plaket ve Rozet Takdimi Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Parlamento Muhabirleri Derneği 60. Yıl Plaket ve Rozet Takdimi Töreni Düzenlendi

Parlamento Muhabirleri Derneği 60. Yıl Plaket ve Rozet Takdimi Töreni Düzenlendi

Parlamento Muhabirleri Derneği'nin 60. kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen törende, 20 yılını dolduran üyelere plaket ve derneğe yeni katılan üyelere rozet takdim edildi. Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamşioğlu ve DİSK Basın - İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da katıldı.

09.05.2024 21:49  Güncelleme: 21:51
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(ANKARA)- Parlamento Muhabirleri Derneği'nin (PMD), 60. kuruluş yılı nedeniyle, 20 yılını dolduran üyelere plaket ve derneğe yeni katılan üyelere de rozet takdim töreni düzenlendi. PMD Başkanı Kemal Aktaş, "Parlamento Muhabirleri Derneği siyasetin tam merkezinde, milli iradenin tecelligahı, TBMM'de görev yapan gazeteciler olarak bu tarih yazımında çok önemli bir role sahibiz. Bir gelenek bizim adımıza böyle oluştu, bizler de bunun bayraktarlığını yapıyoruz" dedi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de "Gazeteciliğin suç sayılmadığı, basının sansür edilmediği özgür günlerde de buluşmak dileğiyle her zaman yanınızda olduğumu tekrar belirtiyorum" diye konuştu.

PMD, bugün Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) 60. Yıl Plaket ve Rozet Takdimi Töreni düzenledi.

Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamşioğlu ve DİSK Basın - İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da katıldı.

Tören PMD'nin 60. Yılına özel hazırlanan video ve Rüzgarlı Sokak Belgeseli'nden kısa bir kesit ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından PMD Başkanı Kemal Aktaş, açılış konuşmasını yaptı.

"GAZETECİLER OLARAK TARİH YAZIMINDA ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİBİZ"

Aktaş, "PMD parmakla gösterilen bir meslek örgütü, bunda meslek büyüklerimizin çok büyük payı var. Bir toplumsal, mesleki hafıza, yaşanmışlıklarla birlikte geçmişten geleceğe taşınırken hiç kolay olmuyor. Hele ki Türkiye gibi demokrasisi askeri ya da sivil darbelerle şekil değiştirerek örselenmiş olsa da gerçekten Parlamento Muhabirleri Derneği siyasetin tam merkezinde, milli iradenin tecelligahı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan gazeteciler olarak bu tarih yazımında çok önemli bir role sahibiz. Bir gelenek bizim adımıza böyle oluştu, bizler de bunun bayraktarlığını yapıyoruz. Bu plaketleri lütfen sizlere saygımızın, minnetimizin bir sembolü olarak kabul ediniz" dedi.

"GAZETECİLİĞİN SUÇ SAYILMADIĞI ÖZGÜR GÜNLERDE BULUŞMAK DİLEĞİYLE"

Başkan Güner de "İlkeli, tarafsız ve dürüst haberciliğin yaşamsal öneme sahip olduğu dönemden geçiyoruz. Parlamentomuz köklü bir tarihe sahip parlamento mücadelemiz parlamentomuzdan da eski bir tarihe sahip, demokrasi açısından önemi büyük. Aynı zamanda parlamentoda yaşananların milletimize doğru aktarılması tarihe doğru kayıtların geçmesi anlamında da parlamento muhabirlerimizin bugüne kadar üstlendiği görev de en az o kadar büyük diye düşünüyorum. Gazeteciliğin suç sayılmadığı, basının sansür edilmediği özgür günlerde de buluşmak dileğiyle her zaman yanınızda olduğumu tekrar belirtiyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Güner'e teşekkür plaketi verildi ve PMD yönetimi ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Ardından PMD üyeliğinde 20 yılını dolduran üyelere plaket ve derneğe yeni katılan üyelere de rozet takdim edildi.

Plaket ve rozet takdiminden sonra da bir müzik grubunun performansı eşliğinde kokteyle geçildi.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parlamento Muhabirleri Derneği 60. Yıl Plaket ve Rozet Takdimi Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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