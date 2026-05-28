Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti

28.05.2026 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Farklı partilerin heyetleri, DEM Parti'ye Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulundu.

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA ve Emek Partisi heyetleri DEM Parti Genel Merkezi'ne Kurban Bayramı ziyareti'nde bulundu. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, "Açık bir biçimde herhangi bir yasal düzenleme yapmaya ihtiyaç duymadan çoktan atılması gereken adımların bu kadar bekletilmesi, diğer taraftan bölge politikaları açısından hep büyük bir tablonun içerisinde kendilerine bir mevzi yaratmaya yönelik beklentiler oluşturarak içeride Kürt halkının genel olarak bütün memleketin barış talebini beklentide tutuyor olmalarının bir hesap oluşturduğunda çok net bir biçimde gördük" dedi.

Doğru Yol Partisi (DYP), Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi (ANAP), DEVA ve Emek Partisi (EMEP) heyetleri DEM Parti'yi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Konuk heyetleri DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan ağırladı.

Doğru Yol Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcıları Tuna Bayram Ekiz, Erkan Atan ve Genel Sekreter Yardımcısı Veli Çiçek yer aldı.

DYP Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz, günden güne daha da sertleşen bir siyaset kültürünün bütün vatandaşları yorgun bıraktığını belirterek "Beklenen şey zaten diyalog kurmak, diyalogları geliştirmek, anlayabilmek, anlayışlı olabilmek, nezaket kültürünü daha yaygınlaştırmak. Partimizin yeniden yapılanma süreçlerindeki yeni parti programımızda belki şu anda siyasi partiler içerisinde en genç parti programlarından birine sahibiz. Tamamen bu temel hak, özgürlükler, hepimizin dinlediği hukuken gidişatların veyahut da şu anki yönetimsel problemin tamamının ortadan kalkması ancak uzlaşı, diyalog kültürünün geliştirilmesiyle mümkün. Bu sebepten zaten burada birlik beraberliğin daim olmasını diliyorsak uzlaşıyı ve diyaloğu da geliştirme mecburiyetimiz var" diye konuştu.

YENİDEN REFAH GÖRÜŞMESİ

DEM Parti'ye daha sonra ziyarette bulunan Yeniden Refah Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, MKYK Üyesi Melih Güner ve Gençlik Kolları Başkan Danışmanı Yüksel Bilal Adak yer aldı.

Yeniden Refah Partili Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, bayramlarda siyasi mesaj vermek istemediklerini söyleyerek, "Eski bayramları özlüyoruz. Ben de dün Malatya'daydım. Malatya'da teşkilatlarımızla, arkadaşlarımızla bayramlaştık. Bugün de Ankara'dayız. Siyasi parti ziyaretleri yapıyoruz. Yeryüzünde +barışın hakim olduğu, kanların akmadığı, mazlumların kanının akmadığı nice bayramlar diliyoruz inşallah" dedi.

SAADET PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

Saadet Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Genel Merkez Gençlik Kolları Bölge Başkanı Ramazan Demir yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Saydam, Türkiye'de siyasetin normalleşmeyi beceremediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her dönem, her seferinde farklı gündemler oluşturulup vatandaşın kendi gündemine gelememesi konusu var. Hem ekonomik gerekçeler, hem sosyal problemler, sıkıntılar, değişik meslek gruplarının kendi içerisinde farklı lokal problemleri, şehirlerin kendi lokal problemleri, birtakım etnik meselelerimiz haliyle bunlar süre gelen problemlerimiz. Siyaseten bunlara bir çözüm arayışı içerisindeyiz tabii ki hepimiz ama inşallah bu bayram bir vesile olur ve son bulur."

ANAP GÖRÜŞMESİ

Anavatan Partisi (ANAP) heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün, MKYK Üyesi Sibel Taşkın ve MDK Üyesi İrfan Atayakulol yer aldı.

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Tüzün, ziyaretteki konuşmasına, DEM Parti'nin son süreçteki çalışmalarının tamamını desteklediklerini ve başarılı bulduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sahayı da iyi takip edip iyi koklayabilen bu 'Terörsüz Türkiye' diye aslında ben terör ibaresini hiçbir yerde hiçbir platformda kullanmak istemiyorum. Çünkü yok. Biz kimseyle kavgada değiliz. Başta değiliz. Birileri bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim Antalya'da, İstanbul'da, Batman'da, Adana'da yapmış olduğumuz bütün çalıştayların tamamında biz 'Terörsüz Türkiye' ibaresi hiçbir zaman kullanmadık. Milli Birlik ve Kardeşlik Dayanışması diye Türkiye için kullandım. O yüzden sizin yaptığınız bütün çalışmalarını destekliyoruz. Çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. Bize de bir şey düşüyorsa lütfen söyleyin. Bir katkı sunmamız gerekiyorsa bize söyleyin. Hem Genel Başkanlar nezdinde, hem yöneticilerimizin nezdinde. O yüzden çok kıymetli buluyoruz. Umarım devam eder. Umarım verilen sözler de bir an önce yerine gelir, hayata geçirilir."

DEVA PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

DEM Parti'yi ziyaret eden DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca ve Zeynep Sudan ile Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Kaplan yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karaca, sürecin ağır aksak ilerlediğini söyleyerek, "Komisyon çalışmalarını tamamladı ama maalesef işin Meclis ayağı biraz ağır aksak gidiyor. Umarız bu sürece dair yasal çalışmalar bir an önce tamamlanana kadar terörle ilgili konular ülkemiz gündeminden kaldırılır. Ülke gerçek gündemine odaklanır" dedi.

Ülkenin gerçek gündeminin ekonomi ve adalette yaşanan sorunlar olduğunu belirten Karaca, şunları söyledi:

"Maalesef adalete duyulan güven her geçen gün sarsılmaya ve gittikçe uzanmaya devam ediyor. Enteresandır, mevcut iktidar Adalet Bakanı'nı değiştiriyor. Gelen Adalet Bakanı sanki 180 derece aksi politikalar izliyor. Adaletin sana göresi bana göresi olmaz. Evrensel normlar vardır. Ona göre dizayn edilmeli ama sanki farklı bir muhalefet partisinden devralmışçasına, şu anda gündemimizde meçhuller var. Gülistan Doku var. Rojin Kabaiş var. Dosyalar daha önce ülke öyle bir noktaya gelmiş ki ülkenin valisi delil karartır. Emniyet güçlerini, kolluk kuvvetlerini ve hukuku yanıltacak bir noktaya gelmiş. Dosyayı faili meçhul rafına kaldırtmış. İnşallah bu fail meçhuller biran önce çözülür. Ortadan kalkar."

EMEP GÖRÜŞMESİ

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ile parti yöneticileri Rüstem Kahraman ve Nursel Oktay'dan oluşan heyet de DEM Parti'yi ziyaret etti.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, "gelişmeleri artık iktidarın faşizme koşar adım ilerlemesinin çok açık netleştiği bir tablo olarak okuduklarını" bildirerek, "Bir taraftan çok büyük bir beklentinin de olduğu bir bayram süreci yaşıyoruz. Kürt sorunu çözüm tartışmalarında bugün geldiğimiz noktada artık her bayramı barışın gerçek adımlarının atıldığı bir bayram olarak kutlayacak mıyız beklentisi halkta olduğu gibi elbette bizlerde de var" dedi.

CHP'ye yapılan operasyonlarla da daha açık bir biçimde ortaya çıktığını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Açık bir biçimde herhangi bir yasal düzenleme yapmaya ihtiyaç duymadan çoktan atılması gereken adımların bu kadar bekletilmesi, diğer taraftan bölge politikaları açısından hep büyük bir tablonun içerisinde kendilerine bir mevzi yaratmaya yönelik beklentiler oluşturarak içeride Kürt halkının genel olarak bütün memleketin barış talebini beklentide tutuyor olmalarının bir hesap oluşturduğunu da çok net bir biçimde gördük. Muhalefetsizleştirmeye yönelen o toplam biraz da ben neyi nasıl çözmek istersem, ben nasıl bir muhalefet yaratmak istersem, ben yoksulluk açısından nasıl bir derinleştirme süreci götürmek istersem öyle götüreceğim diyen bir tutumu ortaya koyuyor. Ama biz hep birlikte bu zamana kadar ne yapılacaksa mücadeleyle, ne yapılacaksa ortaklıkla yapılacağını hep söyledik."

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, DEM Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan “27 Mayıs“ açıklaması AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'dan "27 Mayıs" açıklaması
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi Kurbanlık boğa 6 katlı binanın terasında kesildi
Beşiktaş transferde büyük oynuyor Hedefte Joe Gomez var Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Hedefte Joe Gomez var
Anlaşmaya varıldı İşte Aziz Yıldırım’ın forvet transferi Anlaşmaya varıldı! İşte Aziz Yıldırım'ın forvet transferi
Erdoğan Toprak’tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim Erdoğan Toprak'tan Aziz İhsan Aktaş iddiasına yanıt: Tanımadığım birinden nasıl araç alabilirim
Trabzonspor’a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü Helikopterden inen isme bakın ''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

17:25
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump’ın son onayı bekleniyor
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor
17:18
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
İsmail Kartal'dan Fenerbahçe ile görüşme iddialarına yanıt
16:52
Kılıçdaroğlu’ndan Özel’e taziye telefonu Açmayınca mesaj gönderdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e taziye telefonu! Açmayınca mesaj gönderdi
16:47
Kızıltepe’de Aileler Arasında Kanlı Kavga
Kızıltepe'de Aileler Arasında Kanlı Kavga
16:35
Bernardo Silva, Türkiye’ye geldi Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı
15:47
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’ın transferine engel
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
14:48
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
Özgür Özel, amcasını son yolculuğuna uğurladı
14:14
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
Siyasi partilerde bayramlaşma trafiği! AK Parti ve CHP sürpriz yaptı
13:59
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı Programa Gürsel Tekin de katıldı
Kılıçdaroğlu evinin önünde partililerle bayramlaştı! Programa Gürsel Tekin de katıldı
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 17:30:06. #7.12#
SON DAKİKA: Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.