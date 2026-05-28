Partilerden DEM Parti'ye Bayram Ziyareti

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi, DEVA ve Emek Partisi heyetleri DEM Parti Genel Merkezi'ne Kurban Bayramı ziyareti'nde bulundu. EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca, "Açık bir biçimde herhangi bir yasal düzenleme yapmaya ihtiyaç duymadan çoktan atılması gereken adımların bu kadar bekletilmesi, diğer taraftan bölge politikaları açısından hep büyük bir tablonun içerisinde kendilerine bir mevzi yaratmaya yönelik beklentiler oluşturarak içeride Kürt halkının genel olarak bütün memleketin barış talebini beklentide tutuyor olmalarının bir hesap oluşturduğunda çok net bir biçimde gördük" dedi.

Doğru Yol Partisi (DYP), Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Anavatan Partisi (ANAP), DEVA ve Emek Partisi (EMEP) heyetleri DEM Parti'yi Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret etti. Konuk heyetleri DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Hatice Betül Çelebi, Van Milletvekili Zülküf Uçar ve Parti Meclisi Üyesi Nuray Özdoğan ağırladı.

Doğru Yol Partisi heyetinde, Genel Başkan Yardımcıları Tuna Bayram Ekiz, Erkan Atan ve Genel Sekreter Yardımcısı Veli Çiçek yer aldı.

DYP Genel Başkan Yardımcısı Tuna Bayram Ekiz, günden güne daha da sertleşen bir siyaset kültürünün bütün vatandaşları yorgun bıraktığını belirterek "Beklenen şey zaten diyalog kurmak, diyalogları geliştirmek, anlayabilmek, anlayışlı olabilmek, nezaket kültürünü daha yaygınlaştırmak. Partimizin yeniden yapılanma süreçlerindeki yeni parti programımızda belki şu anda siyasi partiler içerisinde en genç parti programlarından birine sahibiz. Tamamen bu temel hak, özgürlükler, hepimizin dinlediği hukuken gidişatların veyahut da şu anki yönetimsel problemin tamamının ortadan kalkması ancak uzlaşı, diyalog kültürünün geliştirilmesiyle mümkün. Bu sebepten zaten burada birlik beraberliğin daim olmasını diliyorsak uzlaşıyı ve diyaloğu da geliştirme mecburiyetimiz var" diye konuştu.

YENİDEN REFAH GÖRÜŞMESİ

DEM Parti'ye daha sonra ziyarette bulunan Yeniden Refah Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, MKYK Üyesi Melih Güner ve Gençlik Kolları Başkan Danışmanı Yüksel Bilal Adak yer aldı.

Yeniden Refah Partili Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım, bayramlarda siyasi mesaj vermek istemediklerini söyleyerek, "Eski bayramları özlüyoruz. Ben de dün Malatya'daydım. Malatya'da teşkilatlarımızla, arkadaşlarımızla bayramlaştık. Bugün de Ankara'dayız. Siyasi parti ziyaretleri yapıyoruz. Yeryüzünde +barışın hakim olduğu, kanların akmadığı, mazlumların kanının akmadığı nice bayramlar diliyoruz inşallah" dedi.

SAADET PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

Saadet Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Saydam, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Genel Merkez Gençlik Kolları Bölge Başkanı Ramazan Demir yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Saydam, Türkiye'de siyasetin normalleşmeyi beceremediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Her dönem, her seferinde farklı gündemler oluşturulup vatandaşın kendi gündemine gelememesi konusu var. Hem ekonomik gerekçeler, hem sosyal problemler, sıkıntılar, değişik meslek gruplarının kendi içerisinde farklı lokal problemleri, şehirlerin kendi lokal problemleri, birtakım etnik meselelerimiz haliyle bunlar süre gelen problemlerimiz. Siyaseten bunlara bir çözüm arayışı içerisindeyiz tabii ki hepimiz ama inşallah bu bayram bir vesile olur ve son bulur."

ANAP GÖRÜŞMESİ

Anavatan Partisi (ANAP) heyetinde, Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün, MKYK Üyesi Sibel Taşkın ve MDK Üyesi İrfan Atayakulol yer aldı.

ANAP Genel Başkan Yardımcısı Tüzün, ziyaretteki konuşmasına, DEM Parti'nin son süreçteki çalışmalarının tamamını desteklediklerini ve başarılı bulduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sahayı da iyi takip edip iyi koklayabilen bu 'Terörsüz Türkiye' diye aslında ben terör ibaresini hiçbir yerde hiçbir platformda kullanmak istemiyorum. Çünkü yok. Biz kimseyle kavgada değiliz. Başta değiliz. Birileri bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bizim Antalya'da, İstanbul'da, Batman'da, Adana'da yapmış olduğumuz bütün çalıştayların tamamında biz 'Terörsüz Türkiye' ibaresi hiçbir zaman kullanmadık. Milli Birlik ve Kardeşlik Dayanışması diye Türkiye için kullandım. O yüzden sizin yaptığınız bütün çalışmalarını destekliyoruz. Çalışmalarınızın devamını bekliyoruz. Bize de bir şey düşüyorsa lütfen söyleyin. Bir katkı sunmamız gerekiyorsa bize söyleyin. Hem Genel Başkanlar nezdinde, hem yöneticilerimizin nezdinde. O yüzden çok kıymetli buluyoruz. Umarım devam eder. Umarım verilen sözler de bir an önce yerine gelir, hayata geçirilir."

DEVA PARTİSİ GÖRÜŞMESİ

DEM Parti'yi ziyaret eden DEVA Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcıları Seyit Karaca ve Zeynep Sudan ile Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zeki Kaplan yer aldı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Karaca, sürecin ağır aksak ilerlediğini söyleyerek, "Komisyon çalışmalarını tamamladı ama maalesef işin Meclis ayağı biraz ağır aksak gidiyor. Umarız bu sürece dair yasal çalışmalar bir an önce tamamlanana kadar terörle ilgili konular ülkemiz gündeminden kaldırılır. Ülke gerçek gündemine odaklanır" dedi.

Ülkenin gerçek gündeminin ekonomi ve adalette yaşanan sorunlar olduğunu belirten Karaca, şunları söyledi:

"Maalesef adalete duyulan güven her geçen gün sarsılmaya ve gittikçe uzanmaya devam ediyor. Enteresandır, mevcut iktidar Adalet Bakanı'nı değiştiriyor. Gelen Adalet Bakanı sanki 180 derece aksi politikalar izliyor. Adaletin sana göresi bana göresi olmaz. Evrensel normlar vardır. Ona göre dizayn edilmeli ama sanki farklı bir muhalefet partisinden devralmışçasına, şu anda gündemimizde meçhuller var. Gülistan Doku var. Rojin Kabaiş var. Dosyalar daha önce ülke öyle bir noktaya gelmiş ki ülkenin valisi delil karartır. Emniyet güçlerini, kolluk kuvvetlerini ve hukuku yanıltacak bir noktaya gelmiş. Dosyayı faili meçhul rafına kaldırtmış. İnşallah bu fail meçhuller biran önce çözülür. Ortadan kalkar."

EMEP GÖRÜŞMESİ

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ile parti yöneticileri Rüstem Kahraman ve Nursel Oktay'dan oluşan heyet de DEM Parti'yi ziyaret etti.

EMEP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, "gelişmeleri artık iktidarın faşizme koşar adım ilerlemesinin çok açık netleştiği bir tablo olarak okuduklarını" bildirerek, "Bir taraftan çok büyük bir beklentinin de olduğu bir bayram süreci yaşıyoruz. Kürt sorunu çözüm tartışmalarında bugün geldiğimiz noktada artık her bayramı barışın gerçek adımlarının atıldığı bir bayram olarak kutlayacak mıyız beklentisi halkta olduğu gibi elbette bizlerde de var" dedi.

CHP'ye yapılan operasyonlarla da daha açık bir biçimde ortaya çıktığını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Açık bir biçimde herhangi bir yasal düzenleme yapmaya ihtiyaç duymadan çoktan atılması gereken adımların bu kadar bekletilmesi, diğer taraftan bölge politikaları açısından hep büyük bir tablonun içerisinde kendilerine bir mevzi yaratmaya yönelik beklentiler oluşturarak içeride Kürt halkının genel olarak bütün memleketin barış talebini beklentide tutuyor olmalarının bir hesap oluşturduğunu da çok net bir biçimde gördük. Muhalefetsizleştirmeye yönelen o toplam biraz da ben neyi nasıl çözmek istersem, ben nasıl bir muhalefet yaratmak istersem, ben yoksulluk açısından nasıl bir derinleştirme süreci götürmek istersem öyle götüreceğim diyen bir tutumu ortaya koyuyor. Ama biz hep birlikte bu zamana kadar ne yapılacaksa mücadeleyle, ne yapılacaksa ortaklıkla yapılacağını hep söyledik."