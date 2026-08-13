Paşinyan: Azerbaycan ile Enerji İşbirliğine Açığız - Son Dakika
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Paşinyan: Azerbaycan ile Enerji İşbirliğine Açığız

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan ile elektrik ticaretine açık olduklarını bildirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji stratejisini gözden geçirirken Azerbaycan dahil komşu ülkelerle elektrik enerjisi ticaretine açık olduğunu bildirdi.

Paşinyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yapay zeka sektöründeki yatırımların Ermenistan'ın enerji ihtiyacını artırabileceğini ve bu nedenle enerji stratejisinde yeni koşullara uygun düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkede güneş enerjisi santralleri ve enerji depolama tesislerinin geliştirilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Paşinyan, enerjide bağımsızlığı temel strateji olarak belirlediklerini kaydetti.

Paşinyan, uluslararası enerji ticaretinden tamamen uzaklaşmayacaklarını belirterek, "Gerektiğinde elektrik ihraç edebilir, gerektiğinde ithal edebiliriz. Buna Azerbaycan ile elektrik enerjisi ithalatı ve ihracatı konularında olası bir işbirliği de dahildir. Tıpkı Türkiye, İran, Gürcistan ve diğer tüm komşu ülkelerle olduğu gibi." dedi.

Azerbaycanlı uzmanların Ermenistan'ı ziyaret etmeleri hususunu doğrulayan Paşinyan, iki ülke arasında altyapı konularında ikili çalışmalar yürütüldüğünü ve bu kapsamda uzmanların Eylül 2025 ve Ocak 2026'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Paşinyan, Metsamor Nükleer Santrali'nin kapatılması konusuna da değinerek, "Metsamor Nükleer Santrali'nin işletme süresi, bizden önce Ermenistan'ın imzaladığı uluslararası anlaşmalar da dahil olmak üzere, belirlenmiş durumda ve burada yeni bir şey yok." bilgisini paylaştı.

"Yakın gelecekte Azerbaycan'a ihracatın da olacağından eminim"

İki ülke arasındaki karşılıklı mal ticaretinin de gündemde olduğunu belirten Paşinyan, "Karşılıklı mal ticareti gündemde. Yakın gelecekte Ermenistan'dan Azerbaycan'a ihracatın da olacağından eminim." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki gün önce AZTV'ye verdiği röportajda, Ermenistan'a elektrik enerjisi ihraç edebileceklerini, Ermenistan topraklarında elektrik direklerinin kurulacağı noktaların Azerbaycanlı uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda belirlendiğini bildirmişti.

Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın temel enerji kaynağı Metsamor Nükleer Santrali'nin eskidiğini, er ya da geç kapatılması gerekeceğini, santralin faaliyetinin sona ermesi halinde Ermenistan'ın enerji alanında ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Paşinyan: Azerbaycan ile Enerji İşbirliğine Açığız - Son Dakika

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