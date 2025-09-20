Paşinyan: Türkiye ile Kara Yolu Bağlantısı Geliyor - Son Dakika
Paşinyan: Türkiye ile Kara Yolu Bağlantısı Geliyor

Paşinyan: Türkiye ile Kara Yolu Bağlantısı Geliyor
20.09.2025 14:36
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile aktif diyalog sürdürdüklerini ve yakın gelecekte Ankara ile kara yolu ulaşım bağlantısına sahip olacaklarını, bu sayede de Avrupa ile doğrudan ulaşımın mümkün olacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin kongresinde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

"BARIŞIN SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanmasının, ülke tarihinde tamamen yeni bir sürecin kapısını araladığını belirtti. Yaklaşık 1 yıl 7 aydır sınır hattında hiçbir Ermeni askerinin hayatını kaybetmediğini ya da yaralanmadığını vurgulayan Paşinyan, bu durumun barışın somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Karabağ'dan Ermenistan'a göç edenlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Paşinyan, bu kişilerin artık mülteci değil, Ermenistan'ın onurlu vatandaşları olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Paşinyan, "Bu insanlar bizim desteğimizle mültecilik statüsünden çıkarak Ermenistan vatandaşlığına geçmelidir" dedi.

"TÜRKİYE İLE KARA YOLU BAĞLANTISI KURULABİLİR"

Türkiye ile olan ilişkiler konusuna da değinen Paşinyan, Ankara ile sürdürülen yapıcı diyalog sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti. Bu görüşmelerin yakın gelecekte Türkiye ve dolayısıyla Avrupa Birliği ile kara yolu ulaşımı kurulmasına olanak sağlayacağına dair umut verici sinyaller taşıdığını söyleyen Paşinyan, "Bu diyalog yakın gelecekte Türkiye ile ve dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) ile kara yolu ulaşım bağlantılarına sahip olacağımız konusunda bize güven veriyor" dedi.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Öte yandan Rusya ile olan ilişkilere de değinen Paşinyan, yapıcı bir dönüşüm aşamasında olduklarını ve ilişkileri güçlendirme yolunda ilerleyeceklerini söyledi. Paşinyan, "Rusya ile siyasi diyalog aktif kalmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

